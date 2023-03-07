【育兒心得】爸媽要主動聆聽了解孩子感受　專家教4招與SEN孩子建立信任

▲ 教育心理學家分享4招與SEN孩子建立信任。（istock圖片）

怎樣培養SEN孩子對你的信任？答案是你必須先和孩子建立牢固的關係，可嘗試以下方法：

1. 主動聆聽

當對方積極聆聽你的需要時，你感到能相信對方；孩子也是一樣。即使你的孩子可能不會用語言交流，你也可關注他們的面部表情、身體動作，例如是笑容或手勢，然後表示你的關注。

最初可能感到很困難，需要很大的耐性。然而，當孩子感受到被聆聽，讓他感受到你正與他關注同一件事，這是建立積極、互信關係的開始，這種關係無法通過其他方式建立。

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2. 共同參與

這意味着讓你的孩子有選擇權-在活動、日程安排、飲食等方面都讓他們有發言權，嘗試為自己的生活作決定。當然，作為父母，你自然希望選擇對孩子最好的。有些選擇沒有商量餘地，例如上學或任何與健康和安全有關的事情。對幼兒（1至5歲）來說，家長可提供兩至三個飲食或衣着方面的選擇；6至12歲的兒童開始能做出更佳的決定，例如參與更多活動和日程安排。舉例：「你喜歡下午到博物館，還是外出公園走走呢？」這樣也可提升孩子對你的信任。

3. 嘗試了解孩子的感受

當孩子出現破壞性行為時，自然希望他們停止，並為破壞性行為負上責任。然而，父母不必急着責備或懲罰他們，而是先停下來思考他們出現破壞性行為的原因，溫和地透過問題，試着去了解和確認對方的主觀經驗、出發點和感受。承認情緒的存在，以及去嘗試理解，親子之間的距離就有可能重新拉近，這樣能幫助孩子知道你可靠和可以信任。

4. 界綫清晰

當父母能按預期行事，孩子就可以知道對你的期望和界綫。說明期望、規矩和原因，並盡可能保持一致，孩子會感到更自在，更少焦慮，並且更信任父母。沒有規則，反而會令孩子感到無所適從，孩子需要父母的鼓勵和接納。嘗試不斷改變或「治療」孩子，也令孩子難以產生對父母的信任。多關注孩子微小的成就，建立他們的自尊和自信，孩子才會有動力去自我改善。

原文刊登於《香港經濟日報》，標題為「與SEN孩子建立信任」。

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