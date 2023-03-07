【港區國安法】港府批聯合國委員會報告以偏概全　強調本港職工會權利絲毫無損

▲ 港府發言人指，2019年至2022年已登記職工會數目的顯著增幅，證明香港的職工會權利絲毫無損。（資料圖片）

港府昨晚深夜發聲明表示，對於聯合國經濟、社會與文化權利委員會就香港特區根據《經濟、社會與文化權利的國際公約》所提交第四次報告發表的審議結論，表示強烈不滿和堅決拒絕。港府批評，聯合國經社文權利委員會偏聽偏信部分不實信息和歪曲報導，罔顧事實，以偏概全，在有關所謂結論中一面倒妄議香港人權狀況，甚而將審議工作政治化。

港府指，聯合國經社文權利委員會就港府提交的第四次報告在今年二月十五及十六日舉行會議，政制及內地事務局常任秘書長傅小慧率領十人代表團到瑞士日內瓦出席。港府指，委員會在三月六日（日內瓦時間）發表審議結論，執意就香港多方面情況作出失實、偏頗和誤導的內容，特區政府對此表示強烈不滿和堅決拒絕。

港府發言人表示，聯合國經社文權利委員會就不同範疇提出檢討《港區國安法》的建議，「非但毫無事實根據，亦着實令人費解。」發言人強調，《港區國安法》第四條亦已明確規定香港特區維護國家安全應當尊重和保障人權。港府強烈反對委員會毫無理據地抹黑特區政府在二○一九年黑暴期間的執法行動，強調「香港執法部門根據證據、嚴格依照法律，以及就有關的人士或單位的行為而採取執法行動，與其政治立場、背景或職業無關。」

港府：2019年至2022年已登記職工會數目的顯著增幅，證明香港的職工會權利絲毫無損

對於委員會指職工會權利倒退的失實內容，港府發言人反駁指，香港居民享有組織和參加工會的權利和自由，權利和自由獲《基本法》第二十七條及本地法例，包括《職工會條例》的明確保障。發言人指出，「2019年至2022年已登記職工會數目的顯著增幅足以清楚證明香港的職工會權利絲毫無損，亦從不受動搖。在香港行使的結社自由和權利，亦從沒受損。」

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：區綽彥