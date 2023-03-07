  • 23°C
香港時間 : 2023307日 (週二) 16:35
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 蔡天鳳 口罩令 廉政狙擊 超市大搜查 隱形戰隊 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港區國安法】港府批聯合國委員會報告以偏概全　強調本港職工會權利絲毫無損

政治 15:49 2023/03/07

分享：

分享：

熱門 蔡天鳳 口罩令 廉政狙擊 超市大搜查 隱形戰隊 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 李啟言

港府發言人指，2019年至2022年已登記職工會數目的顯著增幅，證明香港的職工會權利絲毫無損。（資料圖片）

港府昨晚深夜發聲明表示，對於聯合國經濟、社會與文化權利委員會就香港特區根據《經濟、社會與文化權利的國際公約》所提交第四次報告發表的審議結論，表示強烈不滿和堅決拒絕。港府批評，聯合國經社文權利委員會偏聽偏信部分不實信息和歪曲報導，罔顧事實，以偏概全，在有關所謂結論中一面倒妄議香港人權狀況，甚而將審議工作政治化。

港府指，聯合國經社文權利委員會就港府提交的第四次報告在今年二月十五及十六日舉行會議，政制及內地事務局常任秘書長傅小慧率領十人代表團到瑞士日內瓦出席。港府指，委員會在三月六日（日內瓦時間）發表審議結論，執意就香港多方面情況作出失實、偏頗和誤導的內容，特區政府對此表示強烈不滿和堅決拒絕。

港府發言人表示，聯合國經社文權利委員會就不同範疇提出檢討《港區國安法》的建議，「非但毫無事實根據，亦着實令人費解。」發言人強調，《港區國安法》第四條亦已明確規定香港特區維護國家安全應當尊重和保障人權。港府強烈反對委員會毫無理據地抹黑特區政府在二○一九年黑暴期間的執法行動，強調「香港執法部門根據證據、嚴格依照法律，以及就有關的人士或單位的行為而採取執法行動，與其政治立場、背景或職業無關。」

港府：2019年至2022年已登記職工會數目的顯著增幅，證明香港的職工會權利絲毫無損

對於委員會指職工會權利倒退的失實內容，港府發言人反駁指，香港居民享有組織和參加工會的權利和自由，權利和自由獲《基本法》第二十七條及本地法例，包括《職工會條例》的明確保障。發言人指出，「2019年至2022年已登記職工會數目的顯著增幅足以清楚證明香港的職工會權利絲毫無損，亦從不受動搖。在香港行使的結社自由和權利，亦從沒受損。」

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：區綽彥

相關文章

【國家安全】李家超：夏寶龍提醒港府要有憂患意識　迎頭打擊任何破壞社會安寧行為
16:03 2023/03/06
【國家安全】李家超：夏寶龍提醒港府要有憂患意識　迎頭打擊任何破壞社會安寧行為
【47人初選案】區諾軒指中聯辦發文指控後退出初選　曾約見官員商討補救措施
18:54 2023/03/06
【47人初選案】區諾軒指中聯辦發文指控後退出初選　曾約見官員商討補救措施
【兩會2023】趙樂際今早接見港區人大代表　冀香港工作和發展「守正創新」
今日 12:13
【兩會2023】趙樂際今早接見港區人大代表　冀香港工作和發展「守正創新」

你可能感興趣

【國家安全】李家超：夏寶龍提醒港府要有憂患意識　迎頭打擊任何破壞社會安寧行為
16:03 2023/03/06
【國家安全】李家超：夏寶龍提醒港府要有憂患意識　迎頭打擊任何破壞社會安寧行為
【47人初選案】區諾軒指中聯辦發文指控後退出初選　曾約見官員商討補救措施
18:54 2023/03/06
【47人初選案】區諾軒指中聯辦發文指控後退出初選　曾約見官員商討補救措施
【兩會2023】趙樂際今早接見港區人大代表　冀香港工作和發展「守正創新」
今日 12:13
【兩會2023】趙樂際今早接見港區人大代表　冀香港工作和發展「守正創新」
政治 人權 港區國安法 國安法 日內瓦 瑞士 聯合國 基本法 政制及內地事務局

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【蔡天鳳碎屍案】Abby分享戰利品卻變死亡預言　網民：真的應了那句話
11:40 2023/03/06
【蔡天鳳碎屍案】Abby分享戰利品卻變死亡預言　網民：真的應了那句話
【香港先生】與「鞋王三奶」不倫戀後退出娛圈　黃長發娶捷克妻誕子打三份工養家
14:19 2023/03/06
【香港先生】與「鞋王三奶」不倫戀後退出娛圈　黃長發娶捷克妻誕子打三份工養家
【攝理教】裸女服侍邪教教主洗澡片段曝光　一晚「選妃」50名女信徒：下體腫痛繼續做
10:41 2023/03/06
【攝理教】裸女服侍邪教教主洗澡片段曝光　一晚「選妃」50名女信徒：下體腫痛繼續做