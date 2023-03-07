【宅男女神】林襄日本工作突然情緒崩潰　宅男女神：平常壓力太大【多圖】

台灣性感女神林襄一向笑容滿面，早前更參與J2旅遊節目《自然系女子旅行》令更多香港觀眾認識她。

現年25歲的林襄是台灣職棒樂天桃猿啦啦隊「樂天女孩」人氣成員，憑天使臉孔加魔鬼身材，即成宅男女神。但另一方面，她亦曾被酸民輿論抨擊。

【自然系女子旅行】林襄林映暉浸裸湯 宅男女神︰拍太多寫真不知尺度界線【多圖】

▲ 林襄突然感觸崩潰。

林襄對鏡頭哽咽

而她日前為主持節目《小明星大跟班》到日本石垣島工作時，樂天女孩今次卻不樂天，在交流時突然崩潰大哭。

邢在旁的隊友「十元」陳詩媛即摟住好友安慰稱：「你是我們的驕傲！」林襄哽咽回應說：「她很照顧我，還載我去上班。」陳詩媛接著稱：「我們同公司，雖然她比較紅，但我還是很愛她。」講完此話，陳詩媛也笑說：「這句怎麼好像怪怪的！」

而林襄事後在個人IG以Story方式上轉發該影片，並寫道：「平常壓力太大，一個人默默承受很多，只想給大家看到散播歡樂散播愛的快樂小襄，最後一天小酌了一點，情緒一整個太敏感，哭得唏哩嘩啦的，謝謝有愛溫暖的同事們。」

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