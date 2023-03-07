【婦女節】調查揭超七成人傾向不考慮生育　工聯會促請「全薪產假」增加男士侍產假

▲ 工聯會婦女事務委員會一項調查指出超七成人傾向不考慮生育

明日（8日）是三八婦女節，工聯會婦女事務委員會一項調查發現超七成人傾向不考慮生育，主要原因涵蓋身體狀況、育兒經濟負擔大、教育及供養責任大等。工聯婦委促請政府正視婦女權益，落實全薪產假及設「產後工作保障期」至產假後6個月，並應盡快提升男士侍產假至7日。

工聯婦委於2月進行一項「香港生育意願、政策與託兒服務」問卷調查，訪問了457位市民。調查發現超過七成受訪者傾向不考慮生育，主要原因為「身體狀況 」（49.7%）、「經濟負擔大」(49.4%）及「教育及供養責任大」（45.9%）。同時，接近三成受訪者皆認為「家庭壓力」（31.8%）、「難以兼顧工作及家庭」(33.5%）。而「託兒服務不足夠」（27.4%）亦是不考慮生養的原因之一。

工聯婦委副主任、立法會議員郭偉強認為政府應更積極推動家庭友善政策及加強對婦女支援的力度，他舉例指現時產假與病假一樣，薪金要打八折，他認為生育不應被視為疾病，提倡落實14周「全薪產假」，並設「產後工作保障期」至產假後6個月。郭偉強亦認為現行的男士5日侍產假應增至7日，並落實全薪侍產假。

他指出，不少行業的工作時間過長，嚴重影響家庭生活，更令人缺乏適當的休息，使生育造成更大的生活負擔。郭偉強認為政府應鼓勵各公司提倡家庭友善政策，如實施5天工作周、「彈性上下班時間」。另外亦可推廣職場託兒的文化，讓僱員可帶同幼兒到工作場所照顧，為僱員締造更良好的工作環境。

調查中有59.3%受訪者指「優先安排公屋或居屋予有子女家庭」能有效提高生育意願，工聯婦委主任梁頌恩促請增建公營房屋，並讓有子女的家庭優先輪候，另外亦應向首次置業的市民提供免息及低息置業貸款，為市民締造有利的生養環境。

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記者：解青羽