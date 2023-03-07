【攝理教】鄭明析魔爪伸向名校學生　傳媒人爆邪教洗腦手法︰迫你疏遠家庭

▲ 台灣資深傳媒人黃揚明爆出「攝理教」向名校學生的洗腦手法。

Netfilx近期上架的紀錄片《以神之名︰信仰的背叛》，揭開韓國4名邪教教主的故事，當中「攝理教」教主鄭明析最受注目，受害人包括方力申女友葉萱（Maple Yip）。鄭明析長年以宗教之名性侵及綁架亞洲各地一眾女信徒，台灣也有逾百名受害者。資深傳媒人黃揚明昨（6日）透露，鄭明析的魔爪更伸向當地的名牌大學及高中女生。

繼葉萱在節目上指控教主鄭明析性侵後，台灣著名YouTuber阿滴及滴妹也承認曾加入此教會，但她們強調6、7前年已退出。

▲ 「攝理教」教主鄭明析以神之名性侵女教徒。（Netflix劇照）

而台灣資深傳媒人黃揚明都在其社交平台大爆「攝理教」的誘騙手法，他指這教會表面上與一般教會無異，甚至給參與者比家庭更溫暖的關心、照顧，並且會舉辦啦啦隊、足球、排球等團體活動，讓參與者取得成就感後，才會開始進行「聖經課程」，並在課程（洗腦）結束後，才有機會到韓國的教主聖地「朝聖」。

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他續稱參與過的教徒很多，當中更包括許多台大、政大等名校校友，「今天還聽說北一女（臺北市立第一女子高級中學）都已經被鎖定。」他拆解傳教者向名校學生的洗腦手法。

傳教者打著學長姐名號給予生活照顧，就會讓參與者與原本的家庭、社團、社交生活距離更遙遠，進而被控制。但無論如何，光是幫教主鄭明析洗白這件事，就證明這個教派絕對不正派。

最後黃揚明表示，這教派很愛告人，擔心自己可能因爆料文而被告。而黃揚明較早前還撰寫另一篇帖文，炮轟有學者幫鄭明析洗白，並直指「基督教福音宣教會」就是攝理教。

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曾轉往香港發展被捕

黃揚明指「攝理教」讓他印象深刻，猶記得2001年11月，本港曾有雜誌以封面故事踢爆教主鄭明析逃亡到台灣後，誘姦百位台大、政大女學生的駭人故事。當時台北地檢署接獲多名受害者控訴，而鄭明析事發後逃離台灣，因此被通緝。

之後鄭明析轉往香港、中國發展，曾在2003年一度被香港移民署逮捕，但隨即獲釋；2005年台灣蘋果日報再踢爆該教會在台灣持續發展，並成立模特兒部，供教主選妃；2007年他終於在北京落網，被引渡回韓後，因性侵罪名遭判10年徒刑，2018年2月出獄，沒想到，出獄後他仍持續對女信徒下手。

最令他訝異的是，台灣的「基督教福音宣教會」組織發展非常驚人，目前已有4、5千名信徒，且多以台大等名校高知識份子為主體，甚至去年9合1選舉中，就有某政黨參選人與該教派關係密切。而且該教派近年透過舉辦論壇、座談會，並以購買新聞方式，發表論文為該教主洗白。

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責任編輯︰王明芳