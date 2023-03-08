【怪獸家長】虎媽恐嚇考試沒有96分不准回家　9歲男童中數失手街頭遊蕩

▲ 因媽媽講過考試沒有96分不准回家，男童流連街頭。

不少父母望子成龍，希望孩子取得好成績，但有時過份催谷，可能會造成孩子的陰影。湖北襄陽有一名9歲男童，日前被暖心途人發先揹着書包在街頭游蕩，警員接報到場了解事件結果，男童表示因媽媽在考試前講過「考試成績不到96分或以上不准回家」，由於他中文及數學不達標，因此不敢回家。

綜合内地傳媒報道，事發時途人見男童揹着書包在街頭遊蕩，神情恍惚，於是報警求助。警察到場後向男童查問，男童稱，媽媽說過若考試成績不到96分或以上，不准他回家，但他的語文和數學考試都未能達標，所以他不敢回家。警察當場安慰男童，表示會幫忙勸媽媽讓他回家，但男童依然哽咽地說︰「不用，不用」。

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好心的警察見狀先將帶男童帶返警察局，並化身補習老師，教他做完功課，又講笑安撫他的緊張情緒，待男童心情平復後再送他回家。事件引起網民熱烈熱議，有人認為男童的母親教子太嚴苛，嚇親小朋友︰「為個分數把孩子嚇成這樣，有必要嗎？」也有人提醒父母在子女面前要慎言，因為可能無意中會傷害到孩子的自尊心︰「可能佢隨口噏，但係小朋友會好上心」。

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