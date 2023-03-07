【警員虐兒】男警涉衣架打女兒准簽保守行為　官告誡珍惜機會

▲ 男警涉衣架打女兒准簽保守行為，官告誡珍惜機會。（資料圖片）

38歲男警疑因7歲女兒顧著玩手機拖慢做功課進度，用金屬衣架打女兒臀部和大腿數下，被控1項故意襲擊兒童導致不必要的苦楚或健康損害罪，今（7日）於沙田裁判法院再訊。裁判官應控方要求以簽保守行為處理案件，並告誡被告珍惜機會，下令被告自簽2,000元及保守行為2年。

被告38歲，報稱警員，被控於2022年10月18日，在青衣故意襲擊7歲的X，其方式相當可能導致X受到不必要的苦楚或健康損害。

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控方表示應辯方要求，以簽保守行為方式處理本案，但強調做法罕見，是被告最後1次機會。裁判官亦認同做法罕有，終下令被告自簽2,000元，守行為2年，並告誡被告珍惜機會。

案情指，已離婚的被告與親女X、家傭一起居住，X間中回生母住處居住。

生母某日帶X上跳舞班，替X更衣時發現其大腿有多處瘀傷，X透露3天前遭被告打傷。X稱當天玩手機沒做功課，被告便用衣架打她。X母隨後報警，X送院驗傷後證實大腿、臀部合共有7處瘀傷。

X在錄影會面稱，案發當日她一邊看YouTube一邊做功課，並對家傭撤謊稱做功課需要看影片。被告下班回家後得知X花了很長時間做功課及未溫習，遂用金屬衣架打X的大腿和臀部4至5下，X稱很痛和很害怕。被告則在錄影會面承認用衣架打了X1至2下，以糾正X的行為。

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記者：陳曉欣