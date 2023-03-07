【升中挑戰】子女升中一突成績倒退態度轉差　校長教家長應對︰勿糾纏分數名次

▲ 有港媽指子女升中一突成績倒退，校長教家長應對。

踏入升小升中新階段，對學生和家長來說都是一個全新的挑戰。日前有港媽在社交媒體指出，孩子升中一後突然成績倒退，而且態度轉差，不聽父母的說話，令她非常頭痛。有中學校長分享，家長面對子女升中後出現學習及情緒問題的應對方法。

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子女由名列前茅到考尾幾

該名港媽周日（5日）於facebook群組「全港・升中一家長互助群組」發帖，表示家中的「中One雞」自理及學習能力大倒退，由小學成績中上游水平，全班考頭一二名，到現在Band 1B中學考最尾幾個。媽媽寫道︰

功課上學期只欠交三次，但功課質量……老師當面直接形容佢好似文盲咁，但小學係拎三科主科學科獎。

她指即使子女「見埋校長都仲未知驚」，學校已為他預備留班甚至勸退，老師在家長日表明Band 3學校都未必取錄他。可是他態度依舊，也不介意留班。

另一方面，港媽有感孩子態度轉差，「問佢問題唔識仲好似我欠佢咁」，還直言「你咪唔好理我」、「我係唔溫，你無我辦法」。他刻意不拿出課本、筆記、測驗範圍等，不想媽媽插手學校的事。港媽無奈表示，「佢好似放棄自己到一個自暴自棄的境界」，原本母子關係良好，但現在提及學習情況，孩子就視她如仇人、敵人，怪她多事。

教學語言轉變 自我管理能力弱

不少中一生初期都會出現學習問題，崇真書院區國年校長接受TOPick訪問時表示，家長宜先找出問題的源頭。區校長指當學生在小學時以中文授課，到中學卻以全英文或部分英文教學會不適應，因而成績退步。

教學語言轉變帶來壓力，適應後就好得多，用正向態度克服轉變，會帶來滿足感。

▲ 崇真書院區國年校長提醒家長，對中一子女保持耐性，加強容忍度。。（受訪者提供﹏

以崇真書院為例，學校中一數學科及科學科個別班別以英語教授。區校長稱學生最初感到吃力，惟一個學期過後，他日前問起中一生如不適應可轉讀中文，學生紛紛耍手擰頭。他說道，「雖然學生曾經有壓力、成績低一點，但他們心理上想接受挑戰，現已開始適應。」中一生普遍在一個學期後便逐步適應，家長要保持耐性，加強容忍度。

在疫情下，區校長留意到中一生的自我管理能力較弱，他以功課為例，小學時家長會為子女核對功課、簽名、整齊放入書包，到升中後學生的自我管理不足，有時會欠交功課。不過，他表示「功課有甩漏、成績跌很正常。」他提及在小學取得80、90分並不困難，但中學分數一般較低，因此家長宜先了解中學的評分準則，免得子女成績與期望出現落差。

轉移話題投其所好

在情緒方面，區校長認為青春期的孩子由小學常提到爸媽，到中學變成講朋友。升中後他們探索自我身分，希望得到認同，一旦不被認同，交友或人際關係不如理想，情緒會顯得低落。區校長建議︰

家長與孩子保持對話，不要經常著眼於他的功課、糾纏於他的分數及名次，可以傾下朋友、課外活動等話題。

如果家長放工回家即問子女做功課未、有無測驗，見成績差就責難，在子女眼中父母只看成績。區校長強調孩子正值青春期而非反叛期，家長以小學時的角度跟子女相處，他們會覺得父母不明白自己，漸漸親子愈來愈少溝通，雙方因此產生誤會。

區校長補充，子女有自我不是壞事，也是正常的成長必經階段，他們亦想找「對到嘴型的傾訴對象」。他提醒家長多讚賞子女，給予他們空間，家長自己也要學習放鬆。他以跑圈形容6年中學生涯，「如果要跑6個圈，不必第一個圈就跑第一，這個過程講求的是持久力。」

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記者：駱秀玲