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【開心速遞】古佩玲騷22吋小蠻腰展美好身段　曾被指有家底父親財力雄厚唔憂做【多圖】

娛樂 16:38 2023/03/07

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熱門 蔡天鳳 口罩令 廉政狙擊 超市大搜查 隱形戰隊 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 李啟言

原來身材咁好！

前港姐季軍古佩玲（Kelly）於2019年參選港姐入行，之後加入《愛．回家之開心速遞》飾演「神婆June」一角而成功入屋，不少觀眾大讚她演得生鬼，做得不俗。

【我家無難事】古佩玲參選港姐還婆婆遺願　Kelly不受不實報道困擾：看化了

校園靚相  騷美好身材

向來熱愛分享靚相的她，日前在社交網上載一輯回到校園的新相，穿上白色緊身上衣的她，大晒目測22吋小蠻腰，再擺出不同甫士，盡騷S型身材，令不少網民紛紛讚好，更指平時在《愛．回家》中，她多數穿鬆身衫為主，不知她的身材原來如此苗條，真的是「禾稈冚珍珠」。

Kelly入行後發展機會多多，很快便有機會加入《愛．回家之開心速遞》劇組，由最初只是客串成份，其後成為了劇中固定班底之一，深受觀眾喜歡。

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Kelly被貼上各種標籤

不過她參選港姐時新聞多多，有指Kelly為富二代，更有傳她的父親在內地是實力十分雄厚的猛人，曾有網民爆料稱Kelly的父親是內地前幹部後從商。

事後，她表示聽到有關傳聞後，自己也被嚇一跳，並表示家人全為香港人，又指不清楚父親做甚麼生意，皆因對方周圍飛。

對於被貼上各種標籤，比如港姐黑馬、有錢女唔憂做，Kelly曾接受TOPick專訪說：「一開始會感到有點委屈，不過就算沒有這個Tag，別人也會為你貼上其他Tag。我認自己不算窮，不是很慘的人，算比較幸運，很多人都過得很艱苦，需要為生活而煩惱。我除有公司出糧外，也有家人的Support，所以覺得自己也算是很幸運。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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