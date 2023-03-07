【2023賞花秘境】大埔3款櫻花爭妍　杜鵑、繡球花海遊人狂打卡【多圖】

▲ 櫻花灼灼於枝頭盛放。（陳國峰攝）

昨日（6日）是二十四節氣中的「驚蟄」，此時節雷鳴開始多，把土裡的蟲子都驚醒而鑽出來，象徵萬物更新，生機盎然，而大埔海濱公園現時正是賞花遊玩的好時節。

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在公園大發街入口旁的草地滾球場，便有數棵櫻花樹林立，櫻花灼灼於枝頭盛放，粉嫩的花瓣為春日帶來燦爛的美景，吸引不少遊人前來打卡，一次觀賞重瓣山櫻花、富士櫻及墨染櫻3種櫻花。

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除櫻花外，公園內的繡球花海、杜鵑花叢亦不容錯過。奼紫嫣紅的繡球花象徵「感謝」、「希望」、「忠貞」、「永恆」、「美滿」及「團聚」，遠看就如同新嫁娘手捧的繡球，充滿幸福浪漫的氣氛。杜鵑花寓意「天真、愛情、只屬於你」，當見到滿山杜鵑盛放，屬於你的愛情便將降臨。

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大埔海濱公園

地址：大埔大發街，鄰近富善村。

交通：可乘坐九巴72A、73、73X、75X、271、275R、74K、75K、71K或71S號巴士，或選乘K17號港鐵接駁巴士。

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記者：黃穎津