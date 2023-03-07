民主黨春茗一波多折　原來已「暗渡陳倉」順利舉行？

▲ 民主黨選擇「變陣」，春茗晚宴由筵開20席，改為只有2席的小型「飯聚」。(民主黨fb圖片)

民主黨舉辦春茗晚宴一波多折，原定上月中，筵開20席，但被酒店、酒樓接連臨時「甩底」、「緊急維修」致告吹，本來打算在今個月中再接再厲，在北角一間酒樓舉辦。正當大家在猜想今次能否成功舉辦之際，原來，民主黨已經「暗渡陳倉」，今日宣布春茗晚宴已順利舉行。

多名鴿黨「元老」現身，包括劉慧卿、楊森、李華明、涂謹申等

原來，民主黨選擇「變陣」，春茗晚宴由筵開20席，供約黨員及街坊友好聯誼，改為只有2席的小型「飯聚」。小型的春茗晚宴，除了有中委等現任領導層出席外，多位「元老」也有現身，包括前主席劉慧卿、楊森、前立法會議員涂謹申、黃碧雲、前秘書長張賢登等，就連早前違黨紀遭處分的前立法會議員李華明都有「同枱食飯」。

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民主黨今日在社交網站就話，春茗晚宴已順利舉行，黨主席羅健熙對於在安排上一再改動感抱歉，希望支持者諒解。羅健熙話，「之前約人食飯，都會有人笑說，他去訂枱會否俾人取消訂座，希望今次可以釋疑。」

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