【隱形戰隊】林子善演出動人　投入角色難抽離：習慣咗趷腳

▲ 《隱形戰隊》

TVB劇《隱形戰隊》在昨晚（3月6日）播出第1集，首集揭開4位主角Ocean（馬國明飾）、Cool Sir（陳山聰飾）、Madam Q及囡囡（林子善飾）的「子彈情仇」。

首集中身份成謎的Ocean，原來多年前與3名好友執行任務期間向囡囡膝頭開了一槍，由於動機成疑故昨晚在網絡引起一定討論。

最終囡囡因傷勢嚴重被逼截肢，無論活動能力或是職場生涯均因而大受影響。

每次子善出場均十分催淚，無論是趷腳還是雙手配合動作均相當像真，讓觀眾能輕易代入其角色處境；而囡囡截肢後嘴唇發白、臉如死灰般躺在床上的一幕，更是讓人十分心痛。

▲ 《隱形戰隊》

太長時間投入角色

談到飾演截肢角色，子善透露因太長時間投入角色，以致拍畢後未能即時全「戒掉」趷腳習慣：「我有幾次趕港鐵（北角轉將軍澳），跑跑吓都留意到自己不自覺趷腳，因為嗰3、4個月每日開工好長時間，習慣咗趷腳。」

他續指：「後尾拍完套劇個零月，耐唔耐都仲會有少少趷腳，我老婆都問我做乜趷腳，我都係佢問先知自己趷咗。」

▲ 《隱形戰隊》

子善又坦言，事前做足功課及角色分析：「有上網睇截咗肢嘅人點行動同日常生活，因為我個角色係截咗肢，直情冇咗一大半嘅腳，所以演戲時要好清楚自己個動作如果截咗肢係點，擺嘅腳位要好清晰，要知道自己有啲咩動作做唔到，再去同導演溝通。」

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