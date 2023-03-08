【死而復生】人妻失蹤被宣告死亡　老公成疑犯31年後揭真相

▲ 人妻失蹤被宣告死亡，丈夫成嫌疑犯，31年後被發現住在療養院。

美國一名女子離奇失蹤31年，被家屬和當地警局判定已經死亡，而其丈夫更被當作是疑犯。未料，近日該名女子竟被發現住在波多黎各的一間療養院，其家人也已經與之相認。

綜合外媒報道，該名女子是來自美國賓州的Patricia Kopta。她於1992年夏天離奇失蹤，苦尋多年不果後被宣告死亡。

今年3月2日，警方及家屬召開記者會，表示在2022年獲得國際刑事警察組織 (INTERPOL) 的一名特工，以及一名來自波多黎各的社工通知，聲稱在波多黎各的一間療養院中，發現了83歲的Patricia。

Patricia於1999年在波多黎各的北部街頭遊蕩，直到被認定「需要照顧」而送至療養院，但一直拒絕談論過去生活。到她患上癡呆症時，才開始透露蛛絲馬跡，讓他們能拼湊出其真實身分。

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據知，Patricia和老公Bob Kopta結婚20年時，突然離奇失蹤。Bob憶述當時情景，指自己有一天晚上回家，就發現太太不見了，無人知道她在哪裡。

Bob多年來花費許多金錢和時間去尋找太太，甚至試過在波多黎各的報紙上登報尋人，而每當發現屍體時，他都會想是否自己的太太。當得悉太太受到良好照顧，他感到很慶幸，但就沒有前往探望的計劃。

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Patricia畢業後曾擔任模特兒及舞蹈老師，婚前每星期都會去跳舞，也經常前往波多黎各度假。後來，她在一間玻璃公司負責財務工作長達10年，最後因為壓力造成偏頭痛而離職。

警方表示，Patricia失蹤沒有明顯可疑之處。她後來開始產生幻覺，並被醫生判斷有誇大妄想症狀，甚至出現思覺失調的迹象，一度短暫住進精神病院。而出院後，她開始在街頭傳教，會靠近陌生人宣稱自己看到聖母瑪利亞的幻象，警告世界末日即將來臨。

Patricia曾向家人聲明自己要離開，因此警方認為，她當年很有可能是自願離開。

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責任編輯：羅嘉欣