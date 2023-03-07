【網上騙案】警方偵破11宗網上騙案拘17人　有文員遇投資騙案失逾400萬

▲ 黃大仙重案組第一隊主管吳秉琛。（曾秋文攝）

警方表示最近有騙徒在網上情緣騙案中使用新手法犯案，他們會與受害人發展成網上情侶，但經過一段時間後便失去聯絡，其後有人再假扮是「網上情人」的朋友或同事聯絡受害人，並指「網上情人」已剛去世，並留下遺產給受害人，但要預先繳交費用，如殮葬費、保證金、律師費或其他手續費才可領取遺產，受害人信以為真，根據指示將錢存入傀儡戶口，最後始知被騙。

由於騙案有上升趨勢，黃大仙警區展開代號「光影」行動，主要打擊科技騙案行動，黃大仙重案組第一隊主管吳秉琛表示，黃大仙警區去年接獲1677宗騙案，當中七成是科技罪案，全年總損失金額達217萬元，受害人損失金額由數萬元至400萬元不等。經調查和情報分析，警方在本月2日至6日展開行動，共偵破11宗網上騙案，涉及1800萬元，行動中共拘捕13男4女，年齡介乎21至63歲。

吳秉琛指其中一宗損失最多的騙案發生在2021年，1名文員報案指在2至4月期間在網上交友平台認識一名騙徒，其後對方介紹投資黃金期貨，受害人於是在虛擬平台開設投資戶口，按指示將金錢存進不用銀行戶口，其後受害人要求取回本金，但最終血本無歸，損失合共425萬元。黃大仙刑事部接手調查後，透過反詐騙協調中心成功攔截及追討部分騙款，經調查後在拘捕3名涉案人士。

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記者：曾秋文