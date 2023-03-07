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【煽動刊物】《立場》涉發布煽動刊物續審　鍾沛權稱政府有效回覆指控可增大眾信心

社會 17:13 2023/03/07

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熱門 蔡天鳳 口罩令 廉政狙擊 超市大搜查 隱形戰隊 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 李啟言

被告鍾沛權今續於區域法院作供。資料圖片

已停運的《立場新聞》母公司、前總編輯鍾沛權及前署任總編輯林紹桐，涉發表17篇文章以宣揚非法理念，被控串謀發布或複製煽動刊物罪案，今（7日）於區域法院續審。控方盤問時提及區家麟撰寫的兩篇文章，鍾供稱，若有市民基於不實的材料或印象對政府作指控，而政府能作有效和有理的回應，反而可鞏固大眾的信心。

3名被告為Best Pencil (Hong Kong) Limited、鍾沛權（52歲）及林紹桐（34歲）。控罪指，3名被告於2020年7月7日至2021年12月29日期間，在香港一同串謀，及與其他人串謀發佈及或複製煽動刊物，即具意圖引起憎恨或藐視中央或港府或激起對其離叛等。

控方續盤問鍾沛權時，提及區家麟撰寫的文章《穿官袍戴假髮演一台爛戲》，指在文章攻擊法官時，法官並不能反駁。鍾不同意控方說法，指早前亦有人對法庭裁決有意見，司法機構可代法官作回應。

鍾又指，區並非針對個人法官或個別案件，只是對新執法手段及新政治取向下，影響的司法機關程序作質疑，這個過程的出發點正確，亦非基於社會上的個別事件，如恐嚇法官等而作出。

鍾續指，若有市民基於不實的材料或印象對政府作指控，而政府能作有效、有理的回應，反而可鞏固大眾的信心，又指若政府沒有機會反駁大眾對其的特定印象，只會令指控發酵。鍾另不同意在當時的社會環境下，這類文章會引起讀者對司法機構的憎恨。

控方再於盤問時提及區撰寫的另1篇文章，《「煽動」作為一種法律武器》，指文中提及支聯會喊1句「結束一黨專政」就是顛覆國家，但事實上他們是以各種手法推動。鍾對控方說法表示不同意。

聆訊本周四（9日）續。

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記者：梁錦麟

支聯會 恐嚇 大眾 法官 政治 罪案

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