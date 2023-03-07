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【醫療失誤】男病人被診斷下體長腫瘤　完成切除手術始知誤診

健康 17:31 2023/03/07

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男病人被診斷下體長腫瘤，完成切除手術後始知誤診。

意大利發生一宗醫療失誤事故。一名30歲泌尿科醫生5年前為一名60歲男病人檢查時，診斷出病人的下體生腫瘤，繼而為他施行切除手術。未料手術完成後，才發現屬誤診，病人根本沒有生腫瘤，令他生氣得要向法院上訴。

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據《每日郵報》報道，這宗醫療失誤事故發生在2018年11月13日，一名30歲外科醫生，在托斯卡納（Toscana）聖多納托醫院（San Donato Hospital）為一名60歲男子進行一系列檢查，診斷出病人下體生腫瘤，需為其進行下體切除手術。

而當手術順利完成後，醫護人員將切除的陰莖進行切片化驗，經分析才發現該名男病人根本沒有生腫瘤。病人得知後十分生氣傷心，並提出上訴要求賠償。涉事醫生現正接受調查，案件將於今年3月9日正式召開初審。

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責任編輯：羅嘉欣

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