【釣魚短訊】假冒yuu釣魚詐騙案　一周內90宗報案損失97萬元

▲ yuu積分到期短訊詐騙案，一周內90宗報案涉款97萬（警方社交網站圖片）

釣魚短訊騙案禁之不絕。警方指近日騙徒廣發「你的帳戶積分將於今日內到期 」的釣魚短訊，過去一星期，警方接獲90宗相關的詐騙案件，涉款共$97萬。

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時下流行使用yuu儲積分，騙徒利用「你的帳戶yuu積分將於今日內到期」的短訊，誘使市民瀏覽偽冒的yuu網站。過去一星期警方接獲90宗關於yuu釣魚詐騙案件，合共損失97萬元。警方指出，偽冒的yuu網站有四大可疑之處，包括：

隨便輸入登入名稱或密碼都能登入

任何帳戶登入，都係有相同積分結餘

填入無效信用卡資料都能過版

與真的yuu應用程式版面不同

▼ 點擊圖片放大 +2

方提醒，騙徒發出釣魚短訊目的是套取信用卡資料，或取得yuu戶口登入資料以盜用積分。如有懷疑，立即向官方機構查證，亦可使用「防騙視伏器」或「防騙視伏App」，輸入可疑網址等，查證網址真偽。

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責任編輯：陳麗娜