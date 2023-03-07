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英皇戲院×1011 SIPTEA 　頭炮推出Thomas & Friends飲品

娛樂 17:52 2023/03/07

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熱門 蔡天鳳 口罩令 廉政狙擊 超市大搜查 隱形戰隊 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 李啟言

荃灣荃新天地英皇戲院

英皇戲院今日（3月7日）宣布與茶飲店 1011 SIPTEA結盟，提供新派特色茶飲、輕食及期間限定精品。

1011 SIPTEA積極與不同人氣卡通、動漫合作，並推出特色周邊產品，今年頭炮企劃與Mattel合作，聯乘 Thomas & Friends以獨家
周邊、特飲及精心設計的打卡位。

1011 SIPTEA 進駐英皇戲院 

1011 SIPTEA現已進駐3間英皇戲院，包括尖沙咀iSQUARE、荃灣荃新天地及馬鞍山新港城中心，除伯爵奶茶，1011 SIPTEA特意換上全新餐牌，推出多達80款飲品及輕食，「同場加映」3款可於影院內享用的小食套餐，包括金黃酥脆的「水牛芝士條」、鮮味可口的「燒魷魚」及「雞泡魚干」等。

頭炮聯乘 Thomas & Friends

即日起，1011 SIPTEA將於全線5間分店設置1011 SIPTEA x Thomas& Friends期間限定店，包括英皇戲院尖沙咀 iSQUARE、荃灣荃新天地及馬鞍山新港城中心，以及 1011 SIPTEA 尖沙咀美麗華店及銅鑼灣黃金廣場店。

店內設計多個Thomas & Friends打卡位。

SIPTEA_尖沙咀美麗華店。

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