【人事任命】陳家亮明年1月卸任中大醫學院院長　新院長招聘程序已展開

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中文大學醫學院表示，現任院長陳家亮、腸胃肝臟科專科醫生任期將於2024年1月31日屆滿，中大醫學院新任院長的招聘程序現已展開。陳家亮表示，作為中大畢業生，榮幸過去十年可以在院長崗位上回饋母校，並見證醫學院的成就。他指，卸任後又是一個新的開始，會繼續追求夢想，但求無悔今生。

陳家亮於2013 年獲委任為中大醫學院暫任院長，2014年2月1 日獲正式任命為醫學院院長，為首位畢業生擔任此職， 任期將於2024年1月31日屆滿。上任之初便率先開設全亞洲首個「醫學（環球醫學領袖培訓專修）」，連續九年成為全港「聯招」收生成績之冠。

面對醫護人手短缺、醫護學額增加及日益增長的教研需求，陳在年前推出了「醫療教育設施提升工程」，除翻新現有醫學大樓外，亦開展了大型的醫學院擴建計劃，配合醫學院的未來發展，期望能吸引國際級醫學科研人才來港任教，栽培更多優秀的醫護學生。

中大醫學院於2022QS全球醫學院排名躍升至第29位，首次晉身全球30大，並超越港大醫學院。中大醫學院表示，新任院長的招聘程序現已展開，期望能延請到才德兼備的國際級醫學科研領袖，帶領中大醫學院繼續在教學、科研等各方面精益求精，更上層樓。

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責任編輯：陳展棋