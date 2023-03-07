【直資插班】名校退學潮持續　9間熱門直資中學招收插班生

▲ 名校退學潮持續，其中9間熱門直資中學招收插班生。

港人移民潮下，中小學退學潮持續，傳統名校亦受影響，當中不少直資中學招收插班生，入學機會相對往日較多。TOPick整理了部分熱門直資中學的插班資料，有興趣的學生及家長要把握機會報名。

聖保羅男女中學

傳統名校聖保羅男女中學位於中西區，於1915年創立，至今有逾100年歷史。學校開設中學文憑試（DSE）及國際文憑試（IB）雙軌課程，學生在公開試成績優異，2022年曾誕12名IB狀元，分別為5男7女，而DSE則有16名學生在4個或更多科目中達到5**。

去年10月，英媒《The Telegraph》整理2021年獲牛津和劍橋大學取錄的全球學生人數及比率，並根據相關數字作全球排名。聖保羅男女中學在2021年有約15名學生獲牛津及劍橋取錄，全球排名第80。

報名日期：2023年4月24日至5月5日

申請辦法：網上申請

筆試及面試日期：6月24日先考中英數筆試，所有中三、選讀理科的中四及中五生須考科學卷，入圍者將獲邀參與暫定於7月5日舉行的面試。

地址：香港麥當勞道33號

電話：2523 1187

2022/23年度學費：$65,800

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拔萃男書院

拔萃男書院是本港著名的傳統男校，學生文武雙全，在公開試及學屆體藝成績相當出眾，多年來人才輩出，現任校長鄭基恩亦是該校舊生。男拔著重培養學生的自學精神，培養多元智能，發展創造力、領袖才能等。除了提供本地DSE課程，男拔亦開設IB課程，助日後海外升學。

男拔的校舍位於九龍旺角亞皆老街131號，包括宿舍部分，學校佔地面積約5萬平方米，設施多樣，有草地球場、游泳池、網球場、籃球場、室內體育館、多媒體教學中心、特別教室、圖書館、音樂廳及可放映電影大禮堂。宿舍供中學部學生申請留宿，亦會安排小六學生分批體驗寄宿生活。

報名日期：2023年4月1日至28日

申請辦法：郵寄、親自到校、網上申請

筆試及面試日期：有待公佈

地址：旺角亞皆老街131號

電話：2711 5191

2022/23年度學費：$52,580

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聖士提反書院

位於赤柱的直資名校聖士提反書院是全港最美校園之一，2019年斥資約3億港元興建全新綜合教學大樓，去年9月1日正式啟用。全新綜合教學大樓命名「尚善樓」，總建築面積為5,520平方米，設施包括學校大禮堂、黑盒劇場、露天劇場、室內健身中心、學生活動中心、露天劇場、12個新班房、獎盃陳列室、戶外真草運動場及跳遠跑道等。

聖士提反書院校長楊清早前接受TOPick訪問時表示，新大樓除了打造出無敵海景大禮堂，並大大增加學生的活動空間，加強藝術及運動上發展。楊校長提及，2021年全校近一成學生退學移民，但同時錄取50名插班生，比往年約20名多。

報名日期：即日起至2023年5月13日

申請辦法：郵寄申請

筆試及面試日期：5月舉行中英數筆試，獲選的申請者將收到郵件通知。

地址：赤柱東頭灣道22號

電話：2813 0360

2022/23年度學費：$72,000

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德望學校

位於九龍扎山道的德望學校，幼稚園部、小學部及中學部在同一校舍。學生在校際音樂節、朗誦節和田徑比賽均有出色表現，當中有60年歷史的德望學校合唱團，更不時在本地和海外比賽中奪魁。

德望學校校監阮嫣玲修女過往接受TOPick訪問時表示，德望中小幼三校關係密切，幼稚園部每年有最少7成學生升上小學，中學部則以小學部學生在高小的成績和學習態度為考慮因素。

報名日期：2023年4月24日至5月12日

申請辦法：4月24日起下載網上表格，再郵寄或親自到校遞交

筆試及面試日期：7月3日舉行筆試，所有通過筆試者會獲邀面試。

地址：九龍清水灣道303號

電話：2321 0250

2022/23年度學費：$35,000

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聖保祿學校

聖保祿學校是位於灣仔區的傳統直資女校，除了DSE課程外，學校亦提供英國國際普通中學教育文憑考試（IGCSE）、英國普通教育文憑（高補及高級程度），以及英國商業及科技教育委會員課程。

該校在中三級引入英國國家文憑課程（BTEC）創意媒體科，教學生運用新式媒體講故事，期望透過課程，讓有不同專長的同學都有所發揮。

報名日期：即日起至4月28日

申請辦法：下載網上表格，再郵寄或親自到校遞交

筆試及面試日期：5月13日舉行中英數筆試，獲選者將參與5月26日舉行的面試。

地址：香港銅鑼灣禮頓道140號

電話：2576 1692

2022/23年度學費：$25,000至$27,500

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英華書院

直資男校英華書院早於1818年創校，至今超過兩個世紀。該校1997年出產首位10A會考狀元，直至2021年誕生首名DSE狀元。學校規定中一生均需要參與一項音樂或體育培訓計劃，學生可以因應個人能力及興趣，選擇不同音樂或體育項目專注發展。

多年來英華書院本著「一生一體藝」的教學理念，培育出多位遍及各界的專才，知名校友包括前財政司司長梁錦松、現任終審法院首席法官張舉能、著名歌手許冠傑、劍擊運動員張家朗等。

報名日期：全年接受申請

申請辦法：網上申請

面試日期：合適申請人將獲邀參加面試，詳情會在1個月內以電郵通知申請人。

地址：九龍深水埗英華街1號

電話：2336 8838

2022/23年度學費：$24,000

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香港華人基督教聯會真道書院

位於將軍澳的香港華人基督教聯會真道書院採用「十一年一貫」課程，分為2年基礎階段（初小）、 5年拓展階段（高小至初中）及4年通達階段（高中）。學生可在完成通達階段第2年（中四）後，選擇在通達階段第3年及第4年（中五至中六）選讀DSE或IB課程。

真道書院於將軍澳設有兩個校舍，位於嶺光街的校舍為小學部，中學部校舍則位於勤學里，兩校舍相距不遠。書院新翼大樓設有室內泳池、準NBA標準的室內籃球場、藝廊、多功能會議廳、國際文憑資源室、STEM工作室等。

報名日期：2023年3月公布

申請辦法：2023年3月公布

筆試及面試日期：2023年3月公布

地址：新界將軍澳勤學里一號

電話：2337 2123

2022/23年度學費：$32,300

【詳請按此】

聖瑪加利男女英文中小學

聖瑪加利男女英文中小學屬本地最早一批推行三文四語的學校，除了英語、普通話外，小三開始或中一新生必修法文、德文、日文或西班牙文。該校強調糅合國際與本地學校的特色，學校約20%的學生為非華裔，當中有來自東南亞、美國、加拿大、德國、英國和日本等十多個國家。此外，除了提供DSE課程，學生亦可選修英國普通教育文憑試高級程度課程（GCE A-level），方便日後赴海外升學。

報名日期：全年接受申請

申請辦法：下載網上表格，親自到校遞交

筆試及面試日期：面試或筆試安排另行通知

地址：西九龍深旺道33號

電話：2396 6675

2022/23年度學費：$44,070至$46,770

【詳請按此】

保良局顏寶鈴書院

直資中學保良局顏寶鈴書院的初中課程以傳統、貼近DSE學制為主，而欲選擇IB課程的學生，校方會於中四時，先提供一年IGCSE銜接課程，讓他們過渡至中五、轉入兩年制IB課程。

報名日期：2023年5月

申請辦法：2023年5月

筆試及面試日期：有待公布

地址：九龍土瓜灣崇安街26號

電話：2462 3932

2022/23年度學費：$34,700

【詳請按此】

※一切資料以學校公布為準。

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責任編輯：林綺玲、駱秀玲