【新教材】教大夥出版社推出動畫教材　為中國歷史及語文注入趣味

▲ 教大與現代出版社合作推出動畫教材系列。（右二）教大校長張仁良。（陳靜儀攝）

教大與現代出版社合作推出的動畫教材系列，承傳教大嚴謹學風，著重細節，呈現「中國古代沒有椅子」的實況，更參照歷史事實，如實呈現孔子於陳國和蔡國之間的地域遭山賊包圍的畫面，讓學生了解到古代「不是遙不可及的世界」。校長張仁良表示，學習應具趣味，期望以動畫教授中國歷史及語文，迎合學生喜好，校方亦指與前線小學老師探討後，得知學生喜愛唐三藏及諸葛亮等歷史人物，亦有問卷調查反映小學老師及家長，表示孝順及國民身份認同的品格最為重要。

教大校長張仁良表示，動畫著重細節，稱「中國古代沒有椅子」，因此故事中的古人很多時候都是跪坐在地。馮教授補充，在南北朝以前，中國並沒有椅子，團隊盡可能令動畫配合時代背景。他亦舉例指，勾畫唐代寶劍原有的輪廓時，參考了流傳下來的墓道石像，以及「魯」及「齊」等國家名稱亦運用了春秋時代寫法。

教大文學及文化學系副教授馮志弘亦表示，動畫參照歷史事實，在「看動畫．學歷史」的孔子篇中，如實呈現魯國君主沉迷女色，令孔子離開魯國，周遊列國，並於陳國和蔡國之間的地域遭山賊包圍的畫面。他也指，團隊透過古代畫像將孔子的相貌描畫出來，並形容孔子的身高在「現代有六尺多寸」，讓學生了解到古代並非「遙不可及的世界」，有效帶出人處於厄困時仍應抱持正面態度的思想。

張仁良表示「learning should be fun（學習應具趣味）」 ，他期望以有趣的方式教授中國歷史及語文，通過形象及圖片動漫化，將艱澀內容簡單化，迎合學生喜好，繼而令他們容易接受及領悟，並「學習到希望他學到的知識」。

▲ （左二）教大校長張仁良。（右一）教大文學及文化學系副教授馮志弘。（陳靜儀攝）

馮志弘指，動畫以學生興趣為依歸，校方曾到60至70間小學觀察學生上課，並於59間試點小學隨機抽樣200至300名小學生，了解他們喜愛的風格及畫風，其後與現代合作創造出迎合他們喜好的風格「葉仔」。他也表示，與前線老師探討後，發現學生喜愛唐三藏及諸葛亮兩位歷史人物，但指唐三藏現時未有獨立的動畫短片，並期望日後有機會製作。

馮志弘亦表示「感動位及笑位是動畫進入學生心靈的鑰匙」，並稱「歷史人物的經歷有笑有淚，能夠令學生投入古代世界，吸收多元化知識，學習學科知識時自然事半功倍」，更舉例指讀《登高》一文時，當學生了解到杜甫的人物歷史，一生滿懷理想卻仕途不順，都會投入情感，被故事感動，從而學會尊重古代人物。

張仁良期望將價值觀教育融入動畫，並指曾為小學老師及家長設置問卷調查，探討他們心中最重要的品格，他們均表示，孝順及國民身份認同等品格最為重要，期望子女或學生學習到相關品德。他表示，經團隊考慮後，動畫涵蓋古今中外的歷史人物，提及勇敢堅毅，自然要加入岳飛，動畫中亦有附加以家國情懷為題的滿江紅，另外也加入了南丁格爾。他亦希望動畫能夠作為教材，配合小學常識科及推廣中華文化，故挑選的歷史人物逾7成來自中國，逾2至3成來自外國，較為著力介紹中國歷史人物。

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記者：梁凱婷