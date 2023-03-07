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【天氣預測】天文台預告今年高溫迫近史上頭十　至少4至7個熱帶氣旋影響香港

社會 17:46 2023/03/07

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熱門 蔡天鳳 口罩令 廉政狙擊 超市大搜查 隱形戰隊 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 李啟言

（林宇翔攝）

天文台今（7日）發布2023年全年展望，預計今年全年平均溫度偏高，或達到最高氣溫紀錄首十位，並預計今年會有約4至7個熱帶氣旋進入本港500公里範圍，屬接近正常。

天文台表示，拉尼娜在過去個多月繼續減弱，綜合最新的海洋觀測資料及世界各地多個氣候模式的預測，拉尼娜正逐漸過渡至「ENSO中性」狀態，預料赤道太平洋中部及東部的水溫會在今年春季期間大致正常，期後厄爾尼諾有可能開始發展。

綜合考慮多個因素，包括厄爾尼諾或拉尼娜的發展情況、氣候模式預報和客觀指標，預料今年進入香港500公里範圍內的熱帶氣旋數目接近正常，約有4至7個；而風季可能於6月或之後開始，10月或之前結束。

另外，天文台綜合考慮氣候模式及統計方法的預報，預料香港今年雨量正常至偏少，即介乎2000至2600毫米，但本港仍會受暴雨影響，市民應為風雨季作好準備。

天文台也指，隨著氣候持續暖化，預計香港今年的平均溫度偏高，即平均氣溫高於23.7℃，相信達到最高氣溫紀錄首十位的機會亦為高。

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記者：黃小冰

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