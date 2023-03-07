【兩地培訓】首引入PwC網上教材 VTC會計學生學界比賽頻奪冠

▲ VTC商業學科學術總監林偉強博士（中）與得獎同學管寶琳（左一）、梁鎧林（左二）及趙傲貝（右二）及姚寶珠（右一）合照。

政府近年鼓勵粵港澳共建專業服務機構，推動區內會計及審計行業的專業發展。職業訓練局（VTC）與羅兵咸永道香港（ PwC Hong Kong）合作，首度為VTC機構成員香港專業教育學院（ IVE） 專業會計學高級文憑學生，開放PwC網上學習平台 ，提供教 材涵蓋中國内地及香港兩地稅制等知識，擴闊他們的發展出路。此外，香港會計師公會（ HKICPA）早前舉辦商業個案比賽， IVE 會計學生憑藉出色表現，活用課堂所學的會計知識結合創意 ，囊括多個奬項。

香港會計業發展蓬勃，隨著粵港澳大灣區發展，對具備兩地會計知識的人才需求將有所上升。為進一步提升會計學 生的競爭力，VTC與PwC合作，首度將PwC為業界開發的網上學習平台及其專業培訓教材，開放予 IVE 專業會計學高級文憑學生，內容包括中國内地及香港的企業所得稅及個人所得稅相關條例。

最新影片推介

教材涵蓋兩地機制

網上教材更提供個案分析及討論，讓IVE會計同學熟習兩地稅制及實際應用。VTC與PwC早前舉辦感謝儀式，見證雙方合作。VTC 副執行幹事沈朝暉在活動中感謝PwC為VTC課程注入有關內地與香港稅務的網上專業培訓教材。她認為該網上教材不單使學生的學 習經歷更豐富，亦讓學生更了解兩地會計的規則、機制和實務案例。

▲ VTC商業學科學術總監林偉強博士（中）與得獎同學管寶琳（左一）、梁鎧林（左二）及趙傲貝（右二）及姚寶珠（右一）合照。 ▲ 「香港會計師公會商業個案比賽2022」 副學位組別亞軍代表伍世昌同學分享得獎心得。 ▼ 點擊圖片放大

PwC合夥人(中國稅務及商務諮詢 ）王舜宜及PwC高級經理（ 中國稅務及商務諮詢 ）任凌暉一同出席儀式 ，席間他們鼓勵同學積極學習實務技能，提升自身的競爭力，迎接日後會計業界的各種機遇。

會計學生頻頻奪冠

VTC著重本地實戰經驗，以IVE專業會計學高級文憑學生為例，他們於學界比賽囊括多個奬項，包括在「香港會計師公會商業個案比賽 2022」副學位組別，勇奪冠、亞、季 軍 及「 最佳商業計劃書 」，以及在「 特許公認會計師公會商業策劃大比拼2022 - 2023」，唯 一以專上院校代表身份躋身最後1 2 強，並獲嘉許獎 ，其他入圍隊伍均為大學生 。

「香港會計師公會商業個案比賽 2022」 匯聚香港70間不同院校的1700名學生參賽 。IVE 專業會計學高級文憑學生姚寶珠與三位 同學勇奪冠軍及「最佳商業計劃書」獎 。 賽事中 ，她的團隊要為製藥公司撰寫計劃書，針對營業問題為公司改善績效，並提出不同策略建議，例如建立顧客關係管理的數碼平台、設立救助基金等 ，提升公司的業績及企業社會責任 。她分享團隊在比賽中運用了 課堂所學審計、財務會計等技巧，並於公開匯報時加入話劇元素，以有趣的表達方式提出專業的商業建議。同一課程的學生伍世昌 與隊友獲得比賽亞軍。

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9