【親子好去處】LEGO® Friends推8個全新卡通角色　奧海城辦樂高好友派對設5大拼砌區

▲ LEGO® Friends 8個全新卡通角色新登場！（有關機構提供相片）

LEGO® Friends誕生11周年，全新推出8個不同個性和背景的卡通角色，並連同多個全新場景組合推出。為隆重其事，LEGO®將於3月10日至26日在奧海城舉辦「House of Friends」好友派對，屆時將設置5大主題拼砌專區，包括花藝、烘焙、公主、哈利波特等，讓小朋友沉浸於LEGO®的拼砌世界之中。

樂高今次打造8位全新角色花上4年時間，經歷了大量兒童測試、研究、意見回饋等方法收集數據，他們各自擁有不同的文化背景、膚色性別、外貌衣著及個性喜好，部分角色甚至有身體上可見或不可見的殘疾，以及神經多樣性。

最新影片推介︰

LEGO® Friends系列伴隨新角色相應推出新場景，讓小朋友透過角色的不同興趣進行角色扮演。當中在「Liann的房間」，小朋友可跟立志成為漫畫插畫家的Liann一同探索畫畫世界；而到非常關心地球環境、愛照顧動物的「Autumn家」中，則見到狗狗Daisy和小馬。在「心湖城國際學校」，小朋友可按喜好重新佈置學校，這裡有咖啡廳、科學教室、帶鎖的校門、藝術教室、媒體教室和浴室等，讓小朋友感受學習的樂趣。

就著新角色的誕生，樂高率先推出LEGO® Friends的卡通，故事情節中有反映真實友情中的起起 落落，以及角色日常生活中面對的困難及挑戰，讓小朋友更了解新角色，影片可【按此】觀看。

▲ LEGO®將於3月10日至26日在奧海城舉辦「House of Friends」好友派對，屆時設有5大主題拼砌區。（有關機構提供相片）

此外，LEGO®在奧海城舉辦「House of Friends」好友派對，讓小朋友認識全新角色的日常生活之餘，亦可與朋友一起參與不同興趣，例如在「Liann的衣帽間」可利用LEGO® DOTS拼砌手帶等飾物；進入「Leo的烘焙房」，可化身成烘焙師傅，利用LEGO顆粒拼砌薄餅和杯子蛋糕；又可到「Aliya的花園」學習拼砌美麗的花朵。

場內又設布多個主題打卡位，必到魔雪奇緣「Elsa 的化妝室」和「哈利波特的書房」。想參加派對的小朋友，只需親臨派對現場，或率先網上預約登記，名額有限，先到先得。

活動詳情︰

日期：2023年3月10日至26日

時間：中午12時至晚上8時

地點：奧海城2期地下活動大堂

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責任編輯︰林綺玲