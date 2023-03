【ART CENTRAL】Art Central 3.22灣仔會展開鑼　幾何懸浮「迷宮」探索當代藝術

▲ 朴善基(Bahk Seon Ghi)─「聚合 - 空間2023」。BAHK, An - aggregation - Space 20170305, Charcoal, nylon threads, 235 x 900 x 400 cm. Courtesy of the artist and 021gallery

3月是本港藝術月,「Art Basel」巴塞爾藝術展香港展會將於23至25日重返香港會議展覽中心舉行。而同期會場在22至25日亦會有另一焦點─第八屆Art Central舉行,雲集香港、亞洲及世界各地72間具影響力的藝廊,分佈在主展區、特選展位及個人展覽三大展區。焦點之一是由4個大型「異體雕塑及裝置」,還有以回收物料重新構建而成的當代立體山水作品《銅溯山水》;還有10名本地藝術家以多媒體作品與觀眾對話。

Art Central 2023年度的展覽,邀請本港獨立策展人、作者、及出版人萬豐(Chris Wan)擔任今年展會的策展顧問,負責策展大型裝置及空間藝術──異體雕塑及裝置項目,將展出4個大型雕塑及裝置項目「奇景中飄移」,通過革新、轉瞬即逝的感官體驗,打破歷史、物質和情感的僵化結構。



1. 朴善基(Bahk Seon Ghi)─「聚合 - 空間2023」(大邱藝廊021gallery呈獻)

作者以創造三維幻覺的懸浮裝置而聞名。今次在Art Central打造一個懸浮迷宮,邀請觀眾穿過如幻似真的三維空間。在看似雜亂各異的黑色焦炭漂浮於空間中,出其不意的⻆度形成幾何透視,似乎是對人類理性又一次審視。

▼ 點擊圖片放大

2. 黃慧瑩─「次要創傷小調前奏曲」(香港藝廊Square Street Gallery呈獻)

使用幽默的視覺語言及黑色幽默來探討日常生活中的挫折,展品構建了一個狹窄的虛構生活空間:水管漏水,繼而無可避免地弄濕電腦的場景,隱喻了在香港生活的壓抑現實,揭示個人的創傷及其後果。作者透過充滿活力的繪畫技巧和現成物品融合在一起,形成一個象徵式的小劇場。

▼ 點擊圖片放大



3. 霍雲─「當記憶蛻變成你想像中的模樣」(香港畫廊a|n呈獻)

這件雕塑作品挑戰人們對紙張這一傳統物料的認知和想象。打破光滑的平面建構,作者讓紙張靜默地伸展,紙張抽象的形態與交織的線條和空間共存,喚起觀眾早已遺忘的記憶及對歷史與傳統的感受。

▼ 點擊圖片放大

4. Bev Butkow─「反思的連接」(南非約翰內斯堡畫廊Guns & Rain呈獻)

來自約翰尼斯堡的藝術家,運用本地材料呈現一個能跳舞的藝術裝置,反思在關於資本、信息和勞動力等的議題。一組四件形態各異的大型織物被懸吊著,如同剛從海中拖起的巨大漁網。觀眾會被藝術家的抽象軟雕塑、反光物料一級對光的運用所吸引,置身其中探索作品無數的細節。

▼ 點擊圖片放大



另外,Art Central 2023亦與亞洲協會香港中心合作,推出一系列研討會及講座和流動影像項目,由當代藝術界知名人士主講的講座系列,陣容包括藝術家、策展人、收藏家、作家、出版人、評論家等。

藝術收藏對話 | 2023年3月21日(星期二)下午4點

社會話題、價值震撼和最新趨勢助長藝術界的發展。大會邀請藝術收藏家討論他們目前的藝術收藏之旅,以及探討藝術收藏的模式可能在經歷的變化。

講者: 收藏家鄭倩雯、賀煒倫、劉斾杝

主持人: 蔣璐陽,Chief Strategy Officer, The Baer Faxt

成名:當代藝術家之路 | 2023年3月23日(星期四) 下午2點

要在香港成為一名當代藝術家,需要培養創意和藝術創作,以迎合這個國際大都市,並在正確的時間找到合適的立足點。由著名香港學院派代表主持,邀請三位當代藝術家分享他們的創作之旅和持續進行的藝術實踐,以及如何在藝術界乃至其他領域受到認可。

講者: 藝術家李林迪、廖諱衡、胡愷昕

主持人:香港浸會大學視覺藝術院研究助理教授方敏兒

展望未來:香港作為國際藝術中心 | 2023 年 3 月 23 日(星期四)下午 4 時

香港正重新成為國際藝術中心。這場討論邀請到來自不同領域的多位演講者就香港藝術界如何從疫情中走出來,以及怎樣的藝術項目和模式更值得期待,分享他們的獨特見解。

講者: 香港藝術中心節目總監鄺珮詩、MIT HK Innovation Node總監劉昇陽,保良局博物館館長楊秀玲

主持人: Artsy Strategic Partnerships 總監白心怡

影像藝術項目 「橘子星河」

由亞洲協會香港中心呈獻的影像藝術項目「橘子星河」,邀請觀眾以數碼方式聆聽10位香港藝術家的故事,以多媒體作品的形式呈現。藝術家包括陳浩泓、鄭子峰、蔡世豪、馮可貝、劉衛、李鈺淇、葉政宏、邵知恩、徐皓霖及黃慧心,歡迎每個人沉浸於數碼世界的樂趣。

▼ 點擊圖片放大

亮點包括:



劉衛將個人和歷史檔案、電影圖像、流行文化和新興數字媒體融入其詼諧、跨學科的作品。藝術家穿上動態捕捉衣服,利用深偽技術和電腦生成的圖像,在當今日新月異的世界中,探索暫時性這個概念。

▲ 劉衛 Lau Wai, I am invincible...on the screen/ False (video still) , 2019 - 20, 0 3'31" . Courtesy of the artist (Art Central 提供)



徐皓霖通過日本廣告和動漫魔法少女的美學視角審視商品化的愛情、情感和女性身體。她的作品尖銳而耀眼,探討了大眾媒體如何歪曲現實及其險惡的後果。

▲ 徐皓霖 Tsui Hou Lam, our love is not destined, 2022, 03'21" . Courtesy of the artist. (Art Central 提供)



黃慧心利用自然和日常生活中的遭遇來闡明當代生活中的微小經歷。她的作品在寧靜與色彩、俏皮與憂鬱之間變化,突出人們的經歷的光譜,讓我們憶起最刻骨銘心的回憶。

▲ 黃慧心 Winsome Wong, Vi de O ( video still) , 2016 - 17, 06'31" . Courtesy of the artist. (Art Central 提供)

「大華銀行藝術空間」及「大華銀行藝術探索」

大華銀行是Art Central首席合作伙伴,今屆將呈獻由藝術家楊國芬創作的互動新水墨藝術裝置《銅溯山水》。藝術家透過可再生的回收銅線和天然廢木,把傳統的二維山水畫,轉化成立體的當代山水作品,以當代物料和科技重新詮釋傳統文人山水畫,將看似毫不相干的物料與中國山水畫產生聯繫,融合中國傳統美學的過去、現在和未來,同時凸顯可持續發展及環境保護的可觀發展。楊國芬亦透過該行的師友實習計劃,向「2022年大華銀行年度水墨藝術大獎」學生組得獎者郭燕錦提供指導,共同創作藝術裝置的數碼互動展示,讓參觀者的動作和流動與數碼屏幕的影像產生變化。

▲ 大華銀行委託藝術家楊國芬創作的大型藝術裝置《 銅溯山水 》及大華銀行藝術空間 ( 概念圖 ) (Art Central 提供)



大華銀行亦將於展會內3月25日(星期六)下午3時至4時舉行「再思傳統水墨的新詮釋」講座,探討中國水墨藝術中傳統作畫方式的轉變。

講者:許劍龍─3812畫廊聯合創辦人及主席暨水墨現場創辦人;吳秀華博士─香港大學美術博物館館長;孫燕華博士─孫少文基金會主席、一新美術館創辦人,以及楊國芬博士─新水墨藝術藝術家、香港中文大學專業進修學院導師。

Art Central表示,建議訪客預先在網上購買門票,展會有備少量門票供即場購買。抵達展會前,先下載電子通行證至智能電話或電子裝置。而所有訪客必須佩戴口罩,否則會被拒入場,並建議訪客使用外科口罩,不可配戴活門口罩。

現已開始預售門票 https://artcentralhongkong.com/zh/visit ,預售至3月20日(星期一)晚11:59結束。訪客若提前預訂門票,可享最高優惠。購買門票手續費為每張18港幣,4歲以下小童可由成人帶同免費入場。

平日門票:

成人:港幣$175(正價為港幣$225)

學生/優惠票:港幣$125(正價為港幣$175)

5至15歲兒童:港幣$50

周末門票:

成人:港幣$225(正價為港幣$275)

學生/優惠票:港幣$175(正價為港幣$225)

5至15歲兒童:港幣$75

展會日期及開放時間

地點:灣仔會議展覽中心

2023年3月21日(星期二) :貴賓預覽(僅限受邀貴賓)

公眾參觀

3月22日(星期三),下午2時至8時

3月23日(星期四),中午12時至8時

3月24日(星期五),中午12點至8時

3月25日(星期六),上午11時至6時

【TOPick診症室】回南天可誘發3大呼吸道疾病 醫生分享實用家居防霉小錦囊

HKETAPP健康台更多都市疾病影片:https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級,TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載:https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯:吳雋妍