【人工智能】教大擬引進AI師訓課程列必修科　有校長稱早日接觸AI有利教師

▲ 教大計劃日後引進人工智能科技師訓課程，或將列入必修課程。教大校長張仁良。（陳靜儀攝）

教大計劃日後引進人工智能科技師訓課程，或將列入必修課程，但只需要學生「學習數小時」，學會運用相關科技並應用於將來教導學生，提升教學水平。有校長表示，早日接觸及了解人工智能有助打開老師的視野格局，形容為「對老師有利的技能」，並希望教育局能夠與時並進，做好師資培訓及教學資源配備的工作。

教大校長張仁良表示，希望將科技帶入教學中，指預計今年推出的「樂遊古詩」動畫系列計劃結合人工智能（AI）科技，製作當中的內容，讓學生透過電子程式學習50首古詩建議篇章。他亦期望在學的準老師修讀人工智能課程，了解到「甚麼是人工智能科技」，繼而「不要一聽到就感到害怕」。他更形容學生應抱持「embrace the technology（擁抱新科技）的精神， 習慣運用這些新科技，並應用於將來教導學生，提升教學水平。

張仁良亦指，教大不排除日後將人工智能科技列入必修課程，或會以短期課程形式進行修課，只需要「學習數小時」，從中教導師範生有關的理論及應用，幫助他們「將教學做得更好，學生學得更有趣」。

教聯會副主席朱國強指，老師應不斷進修，以適應環境及世界趨勢的變化，早日接觸及了解人工智能有助打開老師的視野格局，協助他們妥善運用科技元素教育下一代，並形容為「對老師有利的技能」。他亦表示，若課程能夠成必修科，相信能夠提升課堂的學習質量及教學質素，帶來不同程度的樂趣。

朱國強強調，學界應該思考及探討如何善用科技的進步為莘莘學子、社會及國家培育未來的人才，而不是懼怕人工智能的出現引伸競爭。他亦希望教育局能夠與時並進，適當地引入和發展相關的課程，思考發展目標、內容、策略和評估方式，做好師資培訓及教學資源配備的工作。

為配合未來教學及資訊科技發展需要，張仁良也補充，8間未來教室（future classroom）相繼於蒙民偉圖書館內落成，讓教大師生在往後多年，能夠親身體驗運用最新科技的創新教學模式。

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記者：梁凱婷