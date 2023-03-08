【天生富貴命】大學研究揭面相反映貧窮或富貴　準確率超過一半

▲ 加拿大一項研究指出，一個人的面部表情，可以反映出他是貧窮或富有。

富有可以從外表看出來？加拿大一項研究指出，一個人的面部表情，可以反映出他是貧窮或富有。而即使不做任何表情，那些情緒仍然存在於面上，反映出該人的資產階級。

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根據醫療網站《MedicalXpress》，多倫多大學藝術與科學學院進行了一項研究，以家庭年收入中位數7.5萬美元為基準，將年齡介乎18至22歲的學生分成兩組，一組為家庭年收入不到6萬美元的學生，另一組則是超過10萬美元的學生，並要求他們拍攝沒有表情的照片。

隨後，研究人員再請另一批接受測試的人士觀察照片，再從相中人的臉孔，憑直覺判斷他是貧窮或是富有，而判斷的正確率竟高達53%。

研究指出，測試者在進行判斷時是無意識，就算問他們也不知道如何得出判斷。但其實大腦本身就有專門處理臉部識別的神經。當看著某人時，第一眼注意到的就是臉，而臉孔是會永久反映自身的經歷，即使是沒有表達甚麼，那些情緒的痕跡仍然存在。因此大腦仍可做出判斷，從而判別此人的資產階級。

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責任編輯：羅嘉欣