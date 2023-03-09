【BLACKPINK成員】Rosé靠6招貼地瘦身秘訣　維持19吋螞蟻腰成「小腰精」代表

▲ Rosé靠6招貼地瘦身秘訣，維持19吋螞蟻腰+筆直長腿。

韓國女團BLACKPINK成員Rosé早前以YSL品牌大使身份，亮相巴黎時裝周睇騷。雖然當日以啡色大皮褸上陣，但難掩其內裡鏤空設計的性感裝束，展示剛柔並濟的時尚魅力。

Rosé事後在社交平台晒出造型大特寫，向粉絲派福利，相當識趣。

▲ （Instagram圖片）

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現年25歲的Rosé（朴彩英）出名是「小腰精」的代表，在眾成員中身形最瘦削的一個。身高168cm的她擁有19吋螞蟻腰和筆直長腿，卻一直維持體重45至50kg（99至110磅）內。

Rosé於紐西蘭出生、澳洲墨爾本長大，可能習慣飲食清淡健康為主，故擁有這一副令人羨慕的不科學身材。她曾在訪問中大方分享保持零贅肉身形的心得，原來只靠著6招便能練成女團身材！

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Rosé減肥第1式：縮小腹減肥法

Rosé自創獨門「縮小腹減肥法」，隨時提醒自己要用力收緊腹部，並且挺直腰部，長期運用腹部核心力量，就像不停在做運動一樣，有助燃燒脂肪，練成平坦小腹。

▲ 獨門縮小腹減肥法。（Instagram圖片）

Rosé瘦身第2式：少食多餐

初時當練習生，團員飲食餐單和時間均由公司管理。Rosé曾透露近數年與隊員已沒有刻意節食，向來愛吃的她一天會吃3至4餐，而且每餐都有飽足感。

Rosé減肥第3式：原型食物

不過Rosé從不吃垃圾食物，不加工、不油炸，必定挑選原型食物。吃得健康的人就算沒有運動，也不會發生暴肥的情況。她曾於直播中分享自家製蔬菜捲，用餅皮包著紅蘿蔔、青瓜、紅椒等，簡單又美味。

Rosé減肥第4式：勤喝水

勤於喝水一向是減肥修身的最佳方法，同時比昂貴的美容產品更天然更顯著。Rosé平日不愛喝有味飲料，時常帶備水壺在身邊。

▲ Rosé平日愛喝水。（Instagram圖片）

Rosé減肥第5式：跳舞

作為女團成員，跳舞佔了生活中一大半時間。尤其在宣傳新歌及舉行巡迴演唱會期間需要頻密綵排，可以持續跳足3小時，爆汗燒脂一流。

Rosé減肥第6式：空中瑜伽+普拉提

除了跳舞之外，Rosé跟Jennie和Jisoo一樣熱愛玩空中瑜伽，不過最常做卻是普拉提（Pilates），因為能鍛鍊出「女團式」腹肌，每隔兩天便會上一次課，相當勤力。

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