【的士意外】八旬的士司撞傷途人　田北辰籲商用車司機設年齡限制

▲ 田北辰倡商用車司機設年齡限制 75歲後不獲續牌 70歲後每年體檢

實政圓桌立法會議員田北辰今日（7日）約見香港汽車會，就近日炮台山85嵗的士司機危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害一案，建議商用車司機於70至74歲必須每年進行強制體檢，直到75歲時不可再續牌。

田北辰指，現時香港對體檢要求並無分私家車或商用車，儘要求年過70歲的司機在申請或續牌時須提交醫生簽發的體檢證明書，而通過後就可以自己選擇1年或3年牌。田續指，香港現時亦沒有對駕駛者的年齡做出限制，但參考亞洲其他地方，有不少為商用車司機設年齡上限的例子，例如內地為60歲、台灣70歲、新加坡則是75歲，認為香港亦可藉鑒。

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綜合專家意見後，田北辰認為商用車司機的體檢標準應比私家車更為嚴格。他建議介乎70至74歲商用車司機，必須每年進行強制體檢，但直到75歲時就不可再續牌。田北辰強烈要求政府盡快研究，避免同類事件再發生。

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記者：解青羽