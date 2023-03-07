卓永興與青年夜跑星光大道　交流減壓、減磅心得

▲ 卓永興做熱身運動。（卓永興FB圖片）

本屆政府重視青年工作，政務司副司長卓永興昨晚便受邀，與一班油尖旺青年「跑手」在星光大道夜跑，期間更交流藉夜跑減壓、減磅心得。

卓永興參加的是「油尖旺 X 青年跑」，這個活動已舉辦8年，希望青年同參與專業長跑訓練，建立正面及積極的價值觀，優秀學員將成為油尖旺跑區隊隊員，代表油尖旺區參加大型跑步賽事。

而卓永興昨晚便參與了學員的部分操練，逾20人分三組，由文化中心跑道K11 Musea後折返，雖然只有短短1公里，但卓永興話，很有趣味性和團隊精神。

昨晚夜跑的除了卓永興，政務司副司長政助葉紹堅，兩位熱愛跑步的立法會議員鄭泳舜和陸瀚文，油尖旺民政事務專員余健強亦與青年同跑。

卓永興又鼓勵市民夜跑，認為是適合在城市進行的運動，只需要一雙運動鞋，下班或晚飯後，自己一人也可隨時起動，時間上長短由人。既可以考驗一下自己的體能，又可探索一下夜香港的風貌。

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