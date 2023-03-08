【創業追夢】90後女生赴韓讀美容課程　疫下創業從零生意到4年開兩店

▲ 袁蕙恩（Vivian）逆市下連開兩間美容店，日後更計劃開辦韓國美容課程，不停擴充生意版圖。（陳永康攝）

這幾年，香港的韓流有增無減，韓劇、韓服和韓食之外，韓國美容亦漸漸受歡迎。

90後袁蕙恩（Vivian）已早佔先機，21歲便隻身到韓國修讀美容課程，成為全港首位韓國當地SBS電視台美容專科畢業生。4年前回港後創業開美容院，最近更在商場開設零售店。她自言疫下面對很多困難，但只要有堅持不放棄的心態，必定能關關難過關關過，總會找到出路。

原來，Vivian自小對時裝感興趣，中學曾參加時裝設計公開賽並獲得獎項。畢業後便投身時裝界，並幸運地成為一位著名本地時裝設計師的助手，主要做演唱會服飾。

曾跟很多樂壇重量級歌手合作，她表示曾發生一件蝦碌事，幸好最後有驚無險。「有位男歌星在紅館台上表演，當時穿着一件紅色珠片外套，珠片是由我親手釘上去，但當他拿起咪時，衫袖上的珠片卡住了胸口前的珠片，手不能郁動，但他不動聲色繼續演唱。後來因配合舞姿，他惟有大力把珠片扯開，幸好無被觀眾察覺，表演能順利進行。他回到後台便立即除下外套，我便把珠片逐粒再釘上，直至凌晨才完成，能趕及第二晚表演再穿上。」

▲ Vivian工作勤力，事事親力親為，連商品陳設她都會參與。（陳永康攝）

從事時裝界，自然也要留意美容潮流。其時正值韓國美容在港興起，她深感興趣，更毅然辭職到韓國修讀相關課程。她報讀SBS電視台美容學院皮膚管理學科，課程長達4年，而在韓國當美容師必須考獲證書，老師要求亦非常嚴謹，略懂韓語的Vivian需花上多倍時間。

她說：「因課堂有許多美容專有名詞，老師講完我都不太明白，上完堂回家即用Google繙譯，晚晚溫書到深夜。」

除了要比別人加倍努力，生活亦很刻苦。「學費很貴，積蓄所餘無幾，惟有節衣縮食，我跟一位台灣女同學夾錢租屋，因慳錢選擇租住不設暖爐的房子，冬天必須穿羽絨外套瞓覺，加上睡榻榻米，所以晚晚都『透心涼』。至於日常用餐，我通常在超市買韓式壽司卷，大大條都只是港幣十多元，慳得就慳。」

創業初期碰上疫情

2019年她完成美容課程，隨即回港創業，於葵興開設一間只有90呎的韓式美容店Vivian Yuen Studio。被問到韓國跟香港美容店有何分別時，她這樣回答：「韓國着重皮膚當下狀態，才決定做甚麼類型的療程，主要是單次收費；但香港多以『套餐』為主，包括多次美容療程，彈性相對較低。」

▲ 在韓國修讀美容課程，學習如何製作美容產品。（被訪者提供圖片）

她說客人起初對韓式單次收費的模式有點猶豫，經解釋理念，再加上效果不俗，故此開業不久已累積了一些熟客。

然而隨着社會運動和新冠疫情，美容店生意跌入谷底，最差一天更錄得零生意額。她心想不能坐以待斃，於是不停在網上做宣傳，還推出一系列優惠，同時亦開始售賣自家製的美容產品。

終在口碑和自家產品銷情理想的優勢下，她的美容店搬舖兩次，細舖搬大舖，2020年擴充至300呎，去年則達1,300呎。同年在北角一間大型商場，開設韓國美容護膚品零售店VW & RACLIA。

4年內開設兩間店，她的成功之道是甚麼？「除了要具相關知識及實力外，必須待人以誠，對員工要尊重，大家有良好關係才能合作做好服務。跟客人要有充分溝通，了解需要才能提供最適合的服務。」

▲ Vivian在韓國曾參加不同的美容比賽，並贏得獎項。（被訪者提供圖片）

多年接觸不同的客人，她分享了不少難忘經驗。「有位年輕女孩多年來受濕疹的困擾，面部情況尤其嚴重，她用了很多美容產品都沒有改善，心情很低落及缺乏自信。當我詳細了解她的皮膚情況後，便為她製作護膚品，再配合美容療程，大約兩至三星期後，她面部痕癢情況減少，3個月後皮膚有明顯改善，客人開心，我亦非常有滿足感。」

不停進修增值

去年第五波疫情，美容院被迫停業多個月，Vivian的生意受重創。由於工作清閒，好學的她便利用這空檔到韓國進修。除了報讀一些深造美容班外，亦完成在韓國流行的「Personal Color」課程，即依照個人膚色、髮色及瞳孔顏色等，尋找個人最適合及專屬的色彩，從而選擇適合自身的顏色、色系，可用於造型及粧容上，增強個人自信心。

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同時，她又在韓國發掘不同商機及合作機會，她跟SBS美容學院簽訂協議，把當地的美容課程帶來香港，由韓國及香港老師任教。

最近更成為韓國釜山醫療旅遊香港辦事處的首席代表，負責推廣當地美容行業，並會籌備兩地的交流活動。

身兼多職的她坦言非常忙碌，卻享受其中。「其實做自己喜歡的工作，並不會感辛苦。疫情下我遇到不少困難，只要堅持不放棄，便會關關難過關關過，總會找到出路的。」

記者：招美寶