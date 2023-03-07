【幼童群組】青衣一幼稚園爆上呼吸道感染個案　20名感染學童情況穩定無需入院

▲ 衞生署衞生防護中心今日（7日）正調查青衣一所幼稚園爆發的上呼吸道感染個案，並呼籲市民及院舍員工提高警覺，時刻保持個人和環境衞生

衞生署衞生防護中心今日（7日）正對青衣天主教聖多默幼稚園爆發的上呼吸道感染個案進行調查，涉及20名三至四歲學童，11人已求醫，無須入院。全部病人情況穩定。衛生防護中心呼籲市民及院舍員工提高警覺，時刻保持個人和環境衞生。

衛生防護中心指，個案涉及20名學童，年齡介乎三至四歲，包括8男12女。他們自二月二十七日起先後出現病徵。11人已經求醫，均無須入院。全部病人情況穩定，新型冠狀病毒病快速抗原測試結果亦呈陰性。

該幼稚園目前正接受醫學監察。衞生防護中心已提供有關預防上呼吸道感染的建議，包括建議該幼稚園進行清潔消毒、適當開啓窗戶以保持良好通風和將染病學童與其他學童適當分隔等。

衛生防護強調，​市民尤其是小童、長者及長期病患者，若發現有呼吸道感染病徵，應盡早求醫。並呼籲市民應注意良好個人和環境衞生，以防感染流感及其他呼吸道疾病，並採取以下措施：

接種季節性流感疫苗，保障個人健康；

病人佩戴外科口罩可以預防傳播呼吸道病毒，因此出現病徵（即使症狀輕微）的人士佩戴外科口罩十分重要；

在乘搭交通工具或在人多擠迫的地方逗留時應佩戴外科口罩。正確佩戴口罩十分重要，包括在佩戴口罩前及脫下口罩後保持手部衞生；

避免觸摸眼睛、口和鼻；

雙手一旦染污，應使用梘液和清水以正確方法洗手；

當雙手沒有明顯污垢時，用含70%至80%的酒精搓手液潔淨雙手；

打噴嚏或咳嗽時應用紙巾掩着口鼻，把用過的紙巾棄置於有蓋垃圾箱內，其後應徹底洗手；

保持室內空氣流通；

當出現呼吸道感染病徵，應戴上外科口罩，不應上班或上學，避免前往人多擠逼的地方，及盡早向醫生求診；

保持均衡飲食、恆常運動及充足休息，不要吸煙和避免過大的生活壓力。

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責任編輯：解青羽