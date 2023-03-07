【65：絕境逃生】阿當戴華流落史前地球　「父女檔」聯手對抗恐龍

▲ 《65：絕境逃生》

《星球大戰》系列男星阿當戴華（Adam Driver）主演的科幻驚慄片《65：絕境逃生》（65）將呈現最驚心動魄的逃生旅程。

故事阿當戴華與亞莉安娜格林布拉特（Ariana Greenblatt）流落到6,500萬年前的史前地球，兩人面對這個未知的星球、接二連三的危機，這對「父女檔」的考驗永不停歇。





親身上陣動作場面

實力派演員阿當戴華於電影中飾演飛船指揮官米斯，已為人父的米斯在太空轉運大批乘客時遇上意外，與少女皓亞「相依逃命」。

阿當認為這個角色有很大的創作空間，也是接拍的原因：「今次《65：絕境逃生》對我來說是個絕無僅有的體驗––要對抗恐龍、要打破角色的心理關口……每個拍攝體驗也是獨特的。」

動作場面親身上陣



至於飾演少女皓亞的亞莉安娜格林布拉特，首次擔正演出大銀幕電影已與阿當戴華對戲，她表示非常緊張，透過Zoom對戲也感到對方的氣場。

不過，她亦告訴自己要全心投入角色做好充分準備，片中部份動作場面更是親身上陣，年紀小小的她毫不畏懼，反笑稱像在嘉年華會坐機動遊戲一樣。

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