【青山醫院塌石屎意外】負責樓宇勘察顧問公司曝光　醫管局：意外將納入檢討委員會

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醫院管理局表示，昨日公布成立的檢討委員會，檢視範圍包括青山醫院去年底的石屎掉落事件。委員會完成工作後，會向醫管局提交報告及提出改善建議。



青山醫院於去年11月底發生病房石屎掉落事件，不過當局最近回應傳媒查詢時，才公布事件。醫管局今(7日)進一步公布，負責樓宇勘察為富士達建築及工程顧問有限公司，已要求該公司全面勘察青山醫院其他地點及調查石屎掉落的成因，確保病人及職員安全。

局方表示，青山醫院已透過早期事故通報系統向醫管局總辦事處報告，並已記錄富士達建築及工程顧問有限公司的表現。醫管局會嚴肅跟進事件，並會將該公司的表現作為日後投標醫管局工程合約的參考。

按照富士達的網頁，公司指出樓宇勘察可以進行樓宇檢測並提交現況報告，報告包括確認缺損位置，診斷其成因、建議合適的修復方案及作出初步預算、並於需要前安排進行詳細勘察和檢測，例如進行紅外線熱圖像檢測。

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責任編輯：陳展棋