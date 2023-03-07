  • 20°C
香港時間 : 2023307日 (週二) 19:38
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 蔡天鳳 口罩令 廉政狙擊 超市大搜查 隱形戰隊 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【青山醫院塌石屎意外】負責樓宇勘察顧問公司曝光　醫管局：意外將納入檢討委員會

社會 19:26 2023/03/07

分享：

分享：

熱門 蔡天鳳 口罩令 廉政狙擊 超市大搜查 隱形戰隊 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 李啟言

(網上圖片)

醫院管理局表示，昨日公布成立的檢討委員會，檢視範圍包括青山醫院去年底的石屎掉落事件。委員會完成工作後，會向醫管局提交報告及提出改善建議。
 
青山醫院於去年11月底發生病房石屎掉落事件，不過當局最近回應傳媒查詢時，才公布事件。醫管局今(7日)進一步公布，負責樓宇勘察為富士達建築及工程顧問有限公司，已要求該公司全面勘察青山醫院其他地點及調查石屎掉落的成因，確保病人及職員安全。

局方表示，青山醫院已透過早期事故通報系統向醫管局總辦事處報告，並已記錄富士達建築及工程顧問有限公司的表現。醫管局會嚴肅跟進事件，並會將該公司的表現作為日後投標醫管局工程合約的參考。

按照富士達的網頁，公司指出樓宇勘察可以進行樓宇檢測並提交現況報告，報告包括確認缺損位置，診斷其成因、建議合適的修復方案及作出初步預算、並於需要前安排進行詳細勘察和檢測，例如進行紅外線熱圖像檢測。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳展棋

相關文章

【天花塌下】青山醫院天花冧石屎跌落病床床頭　去年11月發生醫管局延至本月始公布
16:40 2023/03/05
【天花塌下】青山醫院天花冧石屎跌落病床床頭　去年11月發生醫管局延至本月始公布

你可能感興趣

【天花塌下】青山醫院天花冧石屎跌落病床床頭　去年11月發生醫管局延至本月始公布
16:40 2023/03/05
【天花塌下】青山醫院天花冧石屎跌落病床床頭　去年11月發生醫管局延至本月始公布
青山醫院 富士 公立醫院

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【香港先生】與「鞋王三奶」不倫戀後退出娛圈　黃長發娶捷克妻誕子打三份工養家
14:19 2023/03/06
【香港先生】與「鞋王三奶」不倫戀後退出娛圈　黃長發娶捷克妻誕子打三份工養家
【蔡天鳳碎屍案】Abby分享戰利品卻變死亡預言　網民：真的應了那句話
11:40 2023/03/06
【蔡天鳳碎屍案】Abby分享戰利品卻變死亡預言　網民：真的應了那句話
【攝理教】裸女服侍邪教教主洗澡片段曝光　一晚「選妃」50名女信徒：下體腫痛繼續做
10:41 2023/03/06
【攝理教】裸女服侍邪教教主洗澡片段曝光　一晚「選妃」50名女信徒：下體腫痛繼續做