  • 21°C
香港時間 : 2023308日 (週三) 09:22
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 蔡天鳳 口罩令 廉政狙擊 超市大搜查 隱形戰隊 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【廉政狙擊劇透】第13集劇情預告　屠敏為餘瑞忠之死悲痛誓向卓廷光報復

娛樂 08:22 2023/03/08

分享：

分享：

熱門 蔡天鳳 口罩令 廉政狙擊 超市大搜查 隱形戰隊 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 李啟言

《廉政狙擊》

TVB劇《廉政狙擊》由黃宗澤、吳卓羲、王浩信、譚俊彥、胡定欣、蔡思貝、林夏薇、黃智雯等演出。第12集劇情講到屠敏的線人餘瑞忠不慎露出馬腳，卻無論如何不肯出賣屠敏，卓廷光怒不可遏，決定活埋餘瑞忠。

第13集（8/3）

卓廷光殺死餘瑞忠，屠敏傷心悲痛，對卓廷光更為痛恨，誓言一定要卓廷光得到報應，不會再讓任何人白白犧牲。

屠敏與下屬為余瑞忠設靈，原來自從屠敏十年前得知西環塌樓不是意外，而是罪魁禍首卓廷光所為時，便與眾多受害者組成團隊，籌謀多年，搜集卓家罪證，伺機向卓廷光報復。

洛子峰及黎曉山調查遠勝工業大廈升降機命案，期間黎曉山重遇故人韾姐，對其照顧有加。

卓廷光覬覦慈善機構主席之位，積極拉攏各大人物，爭取票數，期間得知有傳媒正在搜集其多年來非法收樓的黑材料，卓廷光顏面盡失，怒不可遏。

屠敏囑咐下屬一定要比卓廷光更快找到該傳媒記者。

傅天耀向卓廷光報告，已得知針對卓廷光的傳媒記者身份，卓廷光馬上動起殺機。

最新影片推介：連詩雅專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】連詩雅揭與陳家樂相處甜蜜事　Shiga：給我一生的承諾是件很感動的事

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【廉政狙擊】港姐演性虐戲被綁到滿身麻繩印　陳楨怡為揣摩角色睇虐打片【多圖】
13:40 2023/02/28
【廉政狙擊】港姐演性虐戲被綁到滿身麻繩印　陳楨怡為揣摩角色睇虐打片【多圖】
【廉政狙擊】傅嘉莉開胸戰衣上陣　盡演性感小三被封大台御用邪花【多圖】
17:23 2023/03/03
【廉政狙擊】傅嘉莉開胸戰衣上陣　盡演性感小三被封大台御用邪花【多圖】
【隱形戰隊】劉穎鏇新劇盡騷fit爆曲線身段　劉佩玥穿超貼身戰衣上場【多圖】
16:08 2023/03/04
【隱形戰隊】劉穎鏇新劇盡騷fit爆曲線身段　劉佩玥穿超貼身戰衣上場【多圖】
【隱形戰隊】阮嘉敏小背心騷纖腰　被封東張女神曾與林敏驄傳「父女戀」【多圖】
18:01 2023/03/07
【隱形戰隊】阮嘉敏小背心騷纖腰　被封東張女神曾與林敏驄傳「父女戀」【多圖】

你可能感興趣

【廉政狙擊】港姐演性虐戲被綁到滿身麻繩印　陳楨怡為揣摩角色睇虐打片【多圖】
13:40 2023/02/28
【廉政狙擊】港姐演性虐戲被綁到滿身麻繩印　陳楨怡為揣摩角色睇虐打片【多圖】
【廉政狙擊】傅嘉莉開胸戰衣上陣　盡演性感小三被封大台御用邪花【多圖】
17:23 2023/03/03
【廉政狙擊】傅嘉莉開胸戰衣上陣　盡演性感小三被封大台御用邪花【多圖】
【隱形戰隊】劉穎鏇新劇盡騷fit爆曲線身段　劉佩玥穿超貼身戰衣上場【多圖】
16:08 2023/03/04
【隱形戰隊】劉穎鏇新劇盡騷fit爆曲線身段　劉佩玥穿超貼身戰衣上場【多圖】
廉政狙擊 電視劇 TVB

最高瀏覽

【癌症殺手】肝癌婦拒化療早晚空腹在家飲一物　半年後3.5cm腫瘤奇蹟消失
11:41 2023/03/07
【癌症殺手】肝癌婦拒化療早晚空腹在家飲一物　半年後3.5cm腫瘤奇蹟消失
【攝理教】方力申女友憶與鄭明析性交心情　Maple曾把金髮少女獻教主
11:45 2023/03/07
【攝理教】方力申女友憶與鄭明析性交心情　Maple曾把金髮少女獻教主
【攝理教】邪教教主曾於尖沙咀設辦公室　潛逃期間仍收大量女信徒裸照
12:42 2023/03/07
【攝理教】邪教教主曾於尖沙咀設辦公室　潛逃期間仍收大量女信徒裸照