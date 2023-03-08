【廉政狙擊劇透】第13集劇情預告　屠敏為餘瑞忠之死悲痛誓向卓廷光報復

▲ 《廉政狙擊》

TVB劇《廉政狙擊》由黃宗澤、吳卓羲、王浩信、譚俊彥、胡定欣、蔡思貝、林夏薇、黃智雯等演出。第12集劇情講到屠敏的線人餘瑞忠不慎露出馬腳，卻無論如何不肯出賣屠敏，卓廷光怒不可遏，決定活埋餘瑞忠。

第13集（8/3）

卓廷光殺死餘瑞忠，屠敏傷心悲痛，對卓廷光更為痛恨，誓言一定要卓廷光得到報應，不會再讓任何人白白犧牲。

屠敏與下屬為余瑞忠設靈，原來自從屠敏十年前得知西環塌樓不是意外，而是罪魁禍首卓廷光所為時，便與眾多受害者組成團隊，籌謀多年，搜集卓家罪證，伺機向卓廷光報復。

洛子峰及黎曉山調查遠勝工業大廈升降機命案，期間黎曉山重遇故人韾姐，對其照顧有加。

卓廷光覬覦慈善機構主席之位，積極拉攏各大人物，爭取票數，期間得知有傳媒正在搜集其多年來非法收樓的黑材料，卓廷光顏面盡失，怒不可遏。

屠敏囑咐下屬一定要比卓廷光更快找到該傳媒記者。

傅天耀向卓廷光報告，已得知針對卓廷光的傳媒記者身份，卓廷光馬上動起殺機。

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