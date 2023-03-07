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【交通系統】A4聯盟率團訪深試乘雲巴　冀港府研究引入綠色能源運輸

政治 21:02 2023/03/07

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熱門 蔡天鳳 口罩令 廉政狙擊 超市大搜查 隱形戰隊 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 李啟言

數位立法會議員今訪深圳。（楊永杰Facebook圖片）

立法會A4聯盟今日率團到訪深圳市坪山區，行程重點之一是考察「雲巴」系統。立法會議員楊永杰期望，「雲巴」能對啟德跑道區建設集體運輸系統，提供新思路。

雲巴是比亞迪自主研發的綠色智能低運量運輸系統，最高運行速度可達80公里/小時，由動力電池供電，爬坡能力強，最大坡度可達12%，適應各種複雜地形。考察團成員希望政府可積極研究有關技術，在香港引入各類綠色能源運輸，進一步推動智慧出行。

深圳雲巴。（A4聯盟供圖）

楊永杰表示，雲巴可以建設在高架上，只需2米寬道的建造空間，佔用空間不多，十分適合香港擠迫環境應用，而且未來成本可壓縮至1億人民幣，性價比極高。他認為，這款空中交通軌道，或能破解區域交通痛點，指目前地鐵造價較高昂，建議政府參考內地的鐵路系統運作，應用至「三鐵」鐵路發展項目，甚至引入內地的製造商及營運商。楊永杰亦期望，雲巴能對啟德跑道區建設集體運輸系統，提供新思路。

立法會議員林素蔚則認為，可研究雲軌取代無軌捷運系統，由將軍澳寶琳、翠琳、康盛、到東九龍線延伸至慈雲山和竹園，又或以「雲巴」覆蓋黃大仙半山區，打通黃大仙交通網絡。

至於建造方面，立法會議員張欣字指，雲巴系統的建造要求和相關的技術規劃，與傳統列車相比，無需軌道供電系列，可大大降低地理上的限制和建造成本，非常適合作為中輕型公共交通運輸。

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責任編輯：趙居逸

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