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【食物安全】法國La Laitiere乳酪或含有玻璃碎片　City Super有售須回收

社會 20:52 2023/03/07

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熱門 蔡天鳳 口罩令 廉政狙擊 超市大搜查 隱形戰隊 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 李啟言

（資料圖片）

食物安全中心今（7日）表示，法國進口的玻璃瓶裝乳酪「La Laitiere yoghurt- Vanilla」和「La Laitiere yoghurt-Natural」或含有玻璃碎片，呼籲市民不要食用，而業界如持有受影響批次的產品，亦應立即停止使用或出售。產品資料如下：

產品名稱：La Laitiere yoghurt- Vanilla和La Laitiere yoghurt-Natural
品牌：La Laitiere
包裝：125克
來源地：法國
此日期或之前食用 ：2023年3月15日
進口商：City Super Limited 

中心指，早前透過食物事故監測系統，得悉法國Rappel Conso發出通告 ，指上述批次的產品可能含有玻璃碎片，便隨即聯絡本地進口商跟進，該進口商已按中心指示將受影響產品停售及下架，並展開回收。市民可於辦公時間致電該進口商熱線2736 3866，查詢上述產品的回收事宜。

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責任編輯：黃小冰

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