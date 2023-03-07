【食物安全】法國La Laitiere乳酪或含有玻璃碎片　City Super有售須回收

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食物安全中心今（7日）表示，法國進口的玻璃瓶裝乳酪「La Laitiere yoghurt- Vanilla」和「La Laitiere yoghurt-Natural」或含有玻璃碎片，呼籲市民不要食用，而業界如持有受影響批次的產品，亦應立即停止使用或出售。產品資料如下：



產品名稱：La Laitiere yoghurt- Vanilla和La Laitiere yoghurt-Natural

品牌：La Laitiere

包裝：125克

來源地：法國

此日期或之前食用 ：2023年3月15日

進口商：City Super Limited



中心指，早前透過食物事故監測系統，得悉法國Rappel Conso發出通告 ，指上述批次的產品可能含有玻璃碎片，便隨即聯絡本地進口商跟進，該進口商已按中心指示將受影響產品停售及下架，並展開回收。市民可於辦公時間致電該進口商熱線2736 3866，查詢上述產品的回收事宜。

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責任編輯：黃小冰