【影視娛樂博覽】香港國際影視展3.13舉行　雲集內地及國際影視界猛人

▲ 今屆FILMART將於3月13至16日在灣仔會展中心舉行，吸引來自逾25個國家及地區及700個展商。（貿發局提供）

由貿發局與多個影視娛樂組織合辦的第19屆「香港影視娛樂博覽」本月2日至4月16日舉行，本月13日在灣仔會展中心舉行啟動儀式。今年博覽有8大精彩活動，其中香港國際影視展 (FILMART)本月13至16日舉行，吸引逾25個國家及地區及700個展商參加，除了香港各大影視公司，逾20多個地區展館，包括來自內地、日本、韓國、台灣、泰國、意大利、美國、歐盟等將於FILMART現場進行電影巡禮、交流、試映會及交易等。

來自內地的參展商陣容鼎盛，包括北京、福建、廣東、湖南、江蘇、陝西、山東、上海等地。而內地3個主要串流平台，包括愛奇藝、騰訊、優酷，以及著名影視公司浙江華策、正午陽光、華強方特、藝鼎、檸萌等亦會於會場展示旗下作品。

多間香港電影製作公司，包括安樂影片、英皇電影、高先電影、東方電影、寰亞、天下一、電訊盈科媒體、寰宇影片等，亦會於展覽期間發表來年的電影及計劃。

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另外，Entertainment Pulse（亞洲影視娛樂論壇）亦會同期與FILMART同期進行。論壇雲集多位業內人士擔任演講嘉賓，專題探討涵蓋「戀愛實境節目的熱潮」、「解構Web3在娛樂行業的應用和影響」、「國漫電影出海：中華文化的軟實力？」等，為與會者提供市場最新情報。

演講嘉賓包括博納影業集團行政總裁蔣德富，該集團2021年發行《長津湖》大收逾57億元人民幣，創下中國最高票房紀錄。另外有東陽正午陽光影視有限公司董事長侯鴻亮，他曾擔任不少內地知名電視劇、包括2015年《琅琊榜》、2018年《知否知否應是綠肥紅瘦》的製片人。而來自韓國CJ ENM國際內容行銷和採購總監Sebastian Kim，負責tvN亞洲及tvN電影的海外頻道拓展工作，成功推廣tvN著名韓國劇集如2022年《25, 21》。還有ZEE Entertainment Enterprises Limited亞太區業務副總裁及區域主管 Sanmesh Thakur、BEC World Public Company Ltd 國際業務副總裁Ziraviss Vindhanapisuth等亦將於論壇現身分享亞洲影視內容的未來發展。

博覽另一焦點「香港國際電影節」(HKIFF)，今年將於本月30日至4月10日以實體及網上混合模式舉行，由金馬金像多元影帝郭富城擔任電影節大使。

為紀念法國新浪潮電影最後一位大師尚盧高達離世，今屆電影節將呈獻其回顧展及精選8部影片。今屆電影節亦是2019年後再度邀請海外電影人訪港與影迷會面交流。

至於第41屆「香港電影金像獎」頒獎典禮，將於4月16日在香港文化中心大劇院舉行，將頒發19個奬項，加上專業精神奬及終身成就奬，表揚本地電影業界傑出成就的工作者。

不少影迷亦相當關注第28屆「ifva獨立短片及影像媒體節」 (ifva)。早前本月2日開幕，節目延伸至本月19日舉行，放映及展示來自不同亞洲地區及一眾本地創作人的短片、動畫及媒體藝術作品。

至於「亞洲電影大獎」（Asian Film Awards）頒獎典禮過去兩屆在韓國釜山舉行，今年在創意香港及電影發展基金的支持下，自2013年後首次回歸香港影視娛樂博覽，並將於本月12日在香港故宮博物館舉行第16屆頒獎典禮。今年邀得陣容鼎盛的入圍團隊及頒奬嘉賓出席典禮，包括國際知名導演張藝謀、是枝裕和、濱口竜介、拉夫迪亞茲、達赫讓奧米巴夫、陳可辛等；著名演員洪金寶、阿部寬、劉嘉玲、鄭裕玲、吳君如、西島秀俊、朴海日、鈴木亮平、張譯、哈琵薩爾馬、池昌旭、周秀娜等。

「香港亞洲電影投資會」（HAF）是亞洲區內重要的電影融資平台，將是電影人與投資者、監製，及發行商等聯系一起洽談合作商機。第21屆HAF從來自38個國家及地區的350份申請中選出逾40份入選電影計劃，題材及類型多元化，包含喜劇、驚悚、奇幻、愛情、懸疑、家庭及動畫。

貿發局亦聯同香港數碼娛樂協會於本月15日舉辦第13屆「數碼娛樂論壇」（Digital Entertainment Summit），今屆主題是「解構Web3在娛樂行業的應用和影響」，邀請行內專家如Gusto Collective執行合夥人張永隆及OP3N聯合創辦人兼行政總裁馬正遠等多位演講嘉賓分享有關業界的最新發展，展望不同技術將如何改變數碼娛樂的未來。

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責任編輯：吳雋妍



