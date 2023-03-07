【給19歲的我】金像獎指無權褫奪紀錄片參賽資格　英華女學校：不提供影片作獎項第二輪遴選

▲ 給十九歲的我因參與者反對公映需中途停止公映。(紀錄片劇照)

紀錄片《給十九歲的我》參與拍攝的女生阿聆，近月向傳媒發文反對電影公映，事件引發軒然大波，發起紀錄片的英華女學校最終需要暫停公映，並退選香港電影金像獎最佳電影一獎。不過金像獎主辦機構今(7日)表示，由於並無權力褫奪任何已獲得提名的資格，《給》片仍在提名名單之列。英華女學校就表示，先後與6位參與者及多方作溝通，未有達成共識，因此未能向金像獎提供影片放映。

據了解，金像獎獎項已進入第二輪評選，《給十九歲的我》仍然在「最佳電影」候選名單上，各會員仍可投票予該片。香港電影金像獎協會回覆傳媒查詢時表示，會方已向校方解釋金像奬參選機制並非採取片方報名制度，亦無退出機制；電影作品在香港正式公映且達到規定入圍門檻便會自動納入候選片單之中。會董事局在現行規例下，並無權力褫奪任何已獲得提名的資格，因此《給》片仍在提名名單之列。

英華女學校則表示，金像獎早前向本校表示，要求提供《給》片，讓主辦單位在第二輪遴選向評審放映。校方經過審慎考慮，亦先後與六位參與拍攝的校友、製作團隊和金像獎進行了深入的溝通，探討有關放映事宜，惟最後未有達成共識，故未能向金像獎提供影片放映。校方已將有關決定通知六位校友、製作團隊和金像獎。

學校表示，尊重電影行業頒發有關獎項的目的、宗旨和慣例，惟校方考慮到各持份者的意願，因此重申校方不會以版權持有人身份參與任何形式的獎項遴選、接受或領取獎項。校方亦指，對於《給》片引起的公眾關注，以及有校友對電影公演表達困擾，非常重視。對事件引發的社會爭議，校方再次表達真誠的歉意，重申校方正進行深切的檢討，檢視整個過程中的種種不足，總結經驗。

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責任編輯：陳展棋