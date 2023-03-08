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【家居安全】3孩童貪玩爬出29樓窗外追逐　街坊嚇壞：跌落去點算

育兒經 09:51 2023/03/08

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熱門 蔡天鳳 口罩令 廉政狙擊 超市大搜查 隱形戰隊 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 李啟言

3名孩童在29樓窗外來回奔跑。（影片截圖）

家長切勿獨留兒童在家，近日內地有流傳影片，有3名孩童竟爬出29樓窗外玩耍，來回跑互相追逐，令目擊的街坊心驚膽戰，即時通知屋苑管理處，家長約10多分鐘後發現事件，及時叫回3孩童入屋，才避免悲劇發生。

事發於上月25日，湖南懷化沅陵縣一個屋苑的住戶楊女士，在家中留意到對面大廈的簷蓬有東西不斷移動，仔細一看竟發現，有3名孩童徒手爬出29樓高的窗外，在狹窄簷蓬邊不斷來回追逐，而且窗外沒有任何防護，他們看起來玩得很開心，完全沒有察覺危險。

最新影片：

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楊女士指出，簷蓬邊僅得20、30厘米闊，一不小心後果或非常嚴重，她當時嚇得目瞪口呆，一度想大喊提醒孩子，但又怕太大聲會嚇倒對方，更易發生危險，於是趕緊通知屋苑管理處，著對方聯絡家長，以免發生意外。所幸10多分鐘後，楊女士見到家長從屋內叫回3名孩子，3人都安全返回屋內，她希望以後家長更妥善管教孩子。

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影片曝光後，不少網民紛紛直呼危險，認為孩子是「嫌命長」、「掉下去怎麼辦」，有人亦認為，是家長管教不善，「頑皮小孩背後有不稱職的父母」。有人直出，認為要為家長及兒童提供教育，建立安全意識，幫助家長關注孩子的日常活動，以防悲劇發生。

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責任編輯︰王明芳

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