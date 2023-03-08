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【給十九歲的我】未能退出金像獎遴選　英華女校拒供片重申不接受任何獎項

娛樂 09:52 2023/03/08

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英華稱未能與6位被拍者校友、製作團隊達成共識，拒向金像獎提供《給十九歲的我》。

紀錄片《給十九歲的我》參與拍攝的女生阿聆，近月向傳媒發文反對電影公映，事件引發軒然大波。發起紀錄片的英華女學校最終暫停公映，並退選香港電影金像獎「最佳電影」一獎。

消息指，金像獎已進入「第二輪專業評審團」，但《給》仍在「最佳電影」候選名單中。

【給19歲的我】金像獎指無權褫奪紀錄片參賽資格　英華女學校：不提供影片作獎項第二輪遴選

英華女學昨日（3月7日）發出聲明指，金像獎早前要求校方提供《給十九歲的我》，讓主辦單位在第二輪遴選中向評審放映。

校方先後跟6位被拍者校友、製作團隊和金像獎大會為此事深入溝通，惟最終未能達成共識，故未能向大會提供影片。校方亦重申不會以版權持有人身份，參與任何形式的獎項遴選、接受或領取獎項。

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英華女學校聲明全文如下：

本校上月決定，由本校製作的紀錄片《給十九歲的我》，停止公開放映和退出本屆香港電影金像獎（下稱金像獎）「最佳電影」獎項的遴選。

《給》片在金像獎遴選總共獲得三項提名。金像獎早前向本校表示，要求我們提供《給》片，讓主辦單位在第二輪遴選向評審放映。

本校經過審慎考慮，亦先後與六位參與拍攝的校友、製作團隊和金像獎進行了深入的溝通，探討有關放映事宜，惟最後未有達成共識，故未能向金像獎提供影片放映。本校已將有關決定通知六位校友、製作團隊和金像獎。

校方尊重電影行業頒發有關獎項的目的、宗旨和慣例，惟校方考慮到各持份者的意願，因此重申本校不會以版權持有人身份參與任何形式的獎項遴選、接受或領取獎項。

《給》片拍攝時間長達十年，拍攝初衷是透過紀錄學校重建和六位校友的成長經歷，探討教育的意義。在簽訂同意書時，考慮到《給》可能帶來收益，故表明放映有關收益將撥入「學校重建基金」。

本片拍攝過程期間，拍攝團隊本著被拍者同意和知情下的原則進行拍攝。對於個別被拍攝者其後反映被拍攝情況及對剪裁後內容有所顧慮及擔憂，校方極度重視，故果斷地停止公映，並持續與各持份者溝通和跟進有關情況。

本校感謝製作團隊在資源極有限的環境完成艱巨的拍攝工作，以及片中校友們多年的努力及付出。《給》片得到電影界和其他界別的正面迴響和肯定，校方完全尊重製作團隊接受個人獎項的意願。

《給》片引起的公眾關注，以及有校友對電影公演表達困擾，我們非常重視。對事件引發的社會爭議，校方再次表達我們真誠的歉意。校方正進行深切的檢討，持續聽取各持份者的心聲，並會尋求專業意見，檢視我們在整個過程中的的種種不足，總結經驗，繼續秉持英華女學校作為教育機構的理念和價值觀。

英華女學校 謹啟
2023年3月7日

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