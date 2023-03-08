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【恐怖情人】查男友手機被拒　野蠻女友一兜火鍋滾湯潑男友

健康 11:03 2023/03/08

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熱門 蔡天鳳 口罩令 廉政狙擊 超市大搜查 隱形戰隊 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 李啟言

查男友手機被拒，野蠻女一兜火鍋滾湯潑男友。

遇到恐怖情人要儘快遠離。近日，内地一對情侶去火鍋店用餐時發生爭執，女方疑想檢查男方手機被拒，未料女子竟掀起桌上的火鍋，將湯底潑向對方，男子的手臂即時被燙紅，並導致多處燙傷。

最新影片推介：

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【活得健康啲】30過後體重急增轉行健身教練　中女逆襲靚媽懷孕8個月肥胎不肥人

綜合内地媒體報道，事發於2月27日，山東一對情侶在一家火鍋店準備用餐，期間女方站起身跨過餐桌，試圖拿取男友放於桌上的手機檢查，但遭到男友阻止，快速收起手機，引來了女方不滿，雙方因而引起爭執。

女子氣憤地回到原位，下一秒竟直接掀起桌上的四格火鍋，向男友方向潑去。雖湯底未加熱至沸騰，但已經冒出白煙。灑到男方身上之後，男子的右前臂即時被燙紅，更導致多處燙傷。只見男子怒甩手上的筷子，推開被掀到桌面上的四格火鍋，憤怒地離開了餐廳。

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該段影片在微博曝光後被瘋傳，不少網民直呼恐怖，批評女子行為過激；亦有人認為兩人缺少溝通，男方不讓看手機就是有問題。

更多網民留言請看：

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責任編輯：羅嘉欣

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