【爭奪市場】八達通年擲逾億開發產品　拓支付平台助北上

▲ 八達通非執行主席楊美珍（中）與管理團隊積極拓展業務，她指未來公司會將投資額倍增，亦會陸續增聘人手應付需求。（陳永康攝）

全面通關帶來機遇，八達通非執行主席楊美珍表示，八達通未來將倍增投資額發展支付平台業務，預計每年投放逾億元作軟件及產品開發，包括改善「八達通銀聯卡」和「數字人民幣硬錢包」服務，並推出「八達通—全國通卡」，希望吸引港人北上消費時用八達通。

楊美珍希望隨着服務改善，未來實體卡、手機八達通和網上支付業務能做到三綫並行，又透露旅客版八達通手機應用程式受惠於旅客量增加，過去2個月已錄得16萬下載量。

港鐵是八達通的大股東，如今掌握八達通控股有限公司約64%的股份，港鐵公司香港客運服務總監楊美珍今年起獲委任為八達通非執行主席。她接受訪問時透露未來八達通公司會將投資額倍增，包括每年投放逾億元作軟件及產品開發；八達通亦會陸續增聘人手，應付工作增加。

數字人幣硬錢包 未來大趨勢

加強與內地合作是重要工作之一，現時八達通公司已推出八達通銀聯卡，可在全國3,000萬個消費點掃二維碼支付。受惠於全面通關，八達通銀聯卡的消費使用量比通關前升5倍，惟申請人數仍不多，至今仍未過萬。楊美珍表示，市民往往將用八達通在內地消費想得太複雜，「我曾向朋友介紹八達通銀聯卡，即使是我親自講解，他們都不相信申請手續很簡單，但試過後其實很方便。」

除了八達通銀聯卡，八達通近來亦夥拍中國銀行推出數字人民幣硬錢包，楊美珍認為，數字人民幣將是未來大趨勢，希望為市民提供多一個選擇。另外，亦將推出八達通—全國通卡，市民在香港辦卡後，可一卡通行全國逾320個城市乘搭公共交通工具。

實體卡（手機）網付 冀三綫並行

除便利港人北上，八達通亦設「旅客版八達通」手機應用程式便利來港旅客，讓旅客抵港後毋須申請實體八達通。楊美珍透露，受惠於兩地通關，旅客版八達通下載量在2個月內增至16萬，惟現時只支援「IOS」系統，預告今年下半年或推出「安卓」版本。

楊美珍表示，以上產品將繼續改善和推出，希望未來實體卡、手機八達通、網上支付業務能做到三綫並行，照顧不同客群的需要。

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記者 陳梓蔚