【電子消費券】八達通冀4月前增儲值上限　一次過領消費券

▲ 八達通正積極推動臨時增加消費券儲值上限，以讓用戶一次過領取消費券。（陳靜儀攝）

財政預算案計劃再派5,000元消費券，最快4月發放首期3,000元。過去八達通因有3,000元儲值額上限，導致領取八達通消費券較繁複。八達通非執行主席楊美珍表示，現正積極推動臨時增加八達通消費券儲值上限，期望能在4月發放首期消費券前完成有關工作，讓八達通用戶也能一次過領取相同的消費券金額。另外，亦會積極準備各種優惠，配合消費券促進消費。

籌備優惠 配合計劃促消費

政府首次發放消費券時，有約7成市民選用八達通卡領取消費券，惟八達通儲值額上限僅3,000元，市民往往無法一次過領取所有消費券，要重複拍卡。楊美珍坦言在過去經驗中，了解到八達通系統上有痛點，現時正積極推動上調儲值額上限。

然而，她指出現時有關工作仍需技術上的調節，未能確認何時能完成，希望能趕及首期消費券發放前完成。她又補充，即使順利上調儲值額上限，亦只會是臨時性質，僅在領取消費券上使用，並非永久上調。

被問到今次八達通有何計劃迎接消費券，楊美珍透露正籌備各種優惠，配合消費券計劃，促進零售市道。

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記者 陳梓蔚

