【支援商戶】八達通夥滙豐助中小企　簡化借貸程序

▲ 八達通非執行主席楊美珍指，八達通正加強為中小企提供的服務。（陳永康攝）

現時八達通商戶付費點有約17萬，為加強與中小企合作，八達通與滙豐銀行合作，運用數據方便商戶向銀行借貸。另外亦與網店平台掌舖合作，在直播帶貨時支援八達通支付。八達通去年推出的「好賞嘟」獎賞平台，至今已有25間商戶參與。

八達通非執行主席楊美珍指，八達通正加強為中小企提供的服務，包括與滙豐銀行合作，在獲得申請貸款的商戶同意下，由八達通向滙豐提供商業數據，以助該行評估客戶業務狀況，簡化中小企貸款申請的程序，方便中小企貸取得銀行融資。

直播帶貨 支援八達通支付

另外，八達通正與香港網店平台掌舖Boutir合作，協助中小商戶開拓網店。最新推出「直播帶貨」綫上購物平台，支援八達通支付。

至於去年推出的「好賞嘟」獎賞平台，至今有逾70萬名用戶登記、25間商戶參與。有關平台可用作建立會員積分或印花計劃，方便商戶推廣折扣計劃，亦方便市民收藏「印花卡」。

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記者 陳梓蔚