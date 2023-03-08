【瘋狂播種】隱形富豪專找高智商靚女傳宗接代 家中20個兒子曝光

▲ 遊戲界富豪徐波身價177億，近日家中20名孩子曝光。(Twitter圖片)

傳宗接代的觀念在傳統華人社會中根深蒂固。遊戲界一名富豪近日於社交媒體上，發佈了一條片段，片中播放出20名孩子的日生活實況，由於富豪曾表示自己是不婚主義者，但為了打造菁英世界，會找年輕貌美、高智商的女子傳宗接代，目標要生50個孩子，打造出菁英世界。

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多益網絡創辦人

該富豪是曾於「2021年登上內地新財富500富人」榜的徐波，現年46歲，是電玩公司《多益網絡》的創辦人兼董事長，巔峰時身價最高為達292億人民幣(約328億港元)，由於其行為低調，在網絡上關於他的信息不多，只是早年曾發表過不少個人文章。

徐波於2006年創辦了多益網絡，屬中國領先的互聯網企業，擁有自主研發網絡遊戲、IM產品及移動互聯網產品，旗下業務涵蓋大型網絡遊戲、移動遊戲、社交網站等領域，當時憑《夢幻西遊》這款遊戲在內地遊戲界站穩江湖地位。早在2017年就排在中國互聯網企業百強榜第25位，現時身家估計達200億人民幣。

與美貌有智慧女子傳宗接代

由於徐沒過往被盛傳性伴侶眾多，日前網名「煮老師」的徐波，在社文平台上「曬孩子」，片長約1分半鐘，有大約20名似乎是全是男孩的小朋友不停跑到鏡頭前面大叫「爸爸」，令網友猜測這些小孩都是徐波的種，片中亦有不少美女坐在孩子身邊，似是照顧者，令網民懷疑是孩子的生母，這與徐波曾高調指出自己不結婚，擇偶條件是找「長腿、高智商、柔美、18歲-22歲、身高在170左右，罩杯要C級或以上」的女子傳宗接代，為的是打造出菁英世界，目標是要生50個孩子的言論不謀而合。他找美女進行「人與人的連結」而生出的孩子，傳出他至少有6名女友幫他生寶寶。另外也有孩子是找東歐的代理孕母所生下的，因此外表有混血兒的樣子。

像幼稚園的家

網民對此反應兩極，有對徐波不滿，認為他只把女性當成生育工具，侮辱女性，甚至有網友嘲諷他：「以後他就會見識到Y染色體的低劣！」、「這要爭遺產會死人啊，搞不好以後他就被這群兒子弄死。」還有網友直呼：「一整個幼兒園都是他家！」、「可以組足球隊了。」但亦有網友羨慕徐波，認為他「有錢就是實力」，而且「增產報國」沒什麼不好。

童年物質生活豐富

徐波出生於1977年，小時候家境富裕，由於父親是生意人，故此徐波童年時物質生活豐富，玩具也比同齡人多，在80年代已擁有最新款的遊戲機，而徐波需然日日在家「打機」，但仍然考全級第一。但初中畢業後，徐波沒有再讀書，反到內地著名網站「網易」當遊戲網絡客服。在徐波的帶領之下，多益網絡很快便在遊戲領域脫穎而出，打造出多個爆紅遊戲，還得到了雷軍賞識注資，一躍成為百億富豪。

行內人士分析認為，徐波的多益網絡發展迅速，研發與人才培養方面的付出成正比。據悉，公司在創新投入上一直保持著高佔比，研發人員在公司佔比超過80%。

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責任編輯:王明芳