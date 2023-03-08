【國際婦女節】父母關係疏離令孩子感不安 趁三八婦女節給另一伴送上驚喜

今天是三月八日38婦女節，是一個慶祝女性權益的日子，兒童發展及升學專家Ken Sir提醒中家要珍惜另一半的時刻。作為一位男仕，我們應該時刻提醒自己要珍惜和愛護妻子。「愛孩子前先愛你的另一半」，這句話很多人都聽過的，但是在實際生活中，很多夫妻卻忽略了這句話的真正意義。他們為了孩子付出了一切，忘記了自己的需要和夫妻關係的培養。這種情況在很多家庭都會發生，長遠會對孩子的成長產生負面影響。

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父母關係疏離，會令孩子感到不安

在現代社會，婚姻往往因為種種原因變得脆弱，但是，我們應該明白，婚姻是需要經營和投入的。為人丈夫的，應該時刻提醒自己要珍惜另一伴，讓她感受到我們的愛和關心。夫妻之間的關係良好與否，會直接影響到家庭氛圍的和諧與穩定。如果夫妻之間存在矛盾或者疏離，那麼家庭氛圍就會變得緊張和不穩定，這對孩子的成長會有顯得不利。

不要為教育而忽略感情

當夫妻間為了孩子的教育而忽略了彼此的感情和需求，最終會因為彼此間沒有了愛，讓子女感到父母的疏離，這樣會令孩子感到不安和孤獨，其次，父母之間的矛盾和不和諧會對孩子的心理健康造成傷害。

如果孩子長期生活在一個充滿負面情緒和壓力的家庭中，他們可能會出現焦慮、抑鬱和自卑等問題。這些問題不僅會影響到孩子的學習和發展，還會對他們的整個人生產生長遠的影響。因此，為了孩子的成長和幸福，父母必須先關注自己的夫妻關係。

婚姻路上需維繫

感情是需要花時間和精力維護的，這樣彼此的感情和信任才可增強，同時，彼此之間的理解和支持才會能與日俱增。只有這樣，件夫妻才能創造一個穩定和諧的家庭環境，給孩子提供良好的成長條件和發展機會。

在婚姻的路上，多留意自己的言行，避免對另一伴造成傷害，要多尊重和耐心聆聽對方的意見，尤其是結婚多年的夫妻，有重大決定時，要避免單方面決定。同時，在家庭生活中，男仕亦應主動提出分擔家務或育兒責任，讓另一伴感受到關心和支持。

老夫老妻勿忘初心

對於如我般已經結婚多年的夫妻，往往容易因為工作和生活壓力而忽略對另一伴的關愛和照顧，因此，我們可以藉今日去創造浪漫的氣氛，給另一伴送上驚喜。當然，我們也應該在日常生活中多提醒自己要珍惜和感激太太，每一位都為家庭付出了太多。各位男仕，還記得當日在婚禮上許下的承諾嗎?今日，不妨再一次向太太表達!我們對她的愛和讓她感受到我們的真心和關心。

在這個特殊的日子裡，我們應該時刻提醒自己要珍惜和愛護我們的妻子。讓我們時刻保持愛和關心，經營一段美好的婚姻，一起創造更美好的未來。

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責任編輯:許珞珩

▲ 兒童發展及育兒專家Ken Sir鼓勵大家趁三八婦女節，給另一伴送上驚喜。(愛回家之開心速遞 劇照)