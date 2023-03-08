【攝理教】監獄附近租屋與女信徒「傳情」　方力申女友探監兼寄長腿照供教主欣賞

▲ 邪教教主入獄10年期間，方力申女友葉萱（Maple）曾前往探監。

Netfilx記錄片《以神之名：信仰的背叛》自上架以來引起極大迴響，首集以韓國攝理教為主題，當中被邪教教主鄭明析性侵的香港女生葉萱（Maple Yip）正是方力申近日認愛的女朋友。

Maple公開自己在邪教當中火速獲教主鄭明析提攜，並憶起與對方初次性交的感受，更揭出一眾受害者演變成施害者的恐怖情況。

她提及鄭明析2009年被判入獄的10年間，仍要與女信徒會面，同時繼續要求女信徒寄泳裝照及長腿性感照供「教主」欣賞。當被看中的女信徒會前往監獄探監，而Maple自己是其中一人，她曾前往探監2、3次。

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▲ Maple曾寄長腿照供教主欣賞。

認為主受委屈

Maple憶起當時心情感動又高興，認為自己可以見到主：「我感動到痛苦，能夠跟他（鄭明析）會面讓我非常感動，因為不是每個人都有這個機會，從某個角度來看，算是上天給我的大好機會？」

為方便女信徒探監兼「傳情」，鄭明析安排教友在監獄附近租屋，而該單位露台可遠觀監獄環境。鄭明析每天下午1時到戶外運動，Maple和女信徒們會在露台揮動地拖，這樣鄭明析就知道女信徒已來。

她指，有次回到該單位，看到鄭明析在牆上用手寫上其英文名「Maple」，讓她感動得落淚，因為她認為自己的主受盡委屈，要努力傳教盼望「教主」早日出獄。

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曾入獄10年

攝理教，原名是基督教福音宣教會，由「教主」鄭明析所創立，攝理教聲稱在韓國有近10萬名信徒、300個分支教會。鄭明析會以「愛的教育」或「檢查身體」為名來性侵女信徒，更有女信徒會幫忙找來年輕女生以滿足他，行為令人髮指！

鄭明析於2003年在香港因逾期居港而被入境處拘捕，棄保潛途的他，後來在2007年在中國被捕。直到2008年遭遣返至韓國接受審訊，並於2009年初因性侵被判監10年。

當鄭明析在囚期間，前教徒Liz指有人鼓勵她向鄭明析寫信，而鄭明析在回信時就會寫上「女人裸體時更漂亮」等句子來調情。

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