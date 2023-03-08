【讀書壓力】初小女生壓力爆煲　港鐵向媽媽哭訴5分鐘「辛苦論」

▲ 女生壓力爆煲，向媽媽哭訴。

自2月15日起本港幼稚園及小學逐步恢復全日面授課堂，初小學生每天差不多朝8晚3的上課時間，回家仍然面對大量的功課，造成學業壓力爆煲！有初小學生在港鐵車廂內向媽媽哭訴，網民遂將片段放上網，短短5分鐘的片段中，女生不停重覆「好辛苦」，5分鐘的「辛苦論」引起網民關注香港的教育制度。

最新影片推介:

「香港新聞突發時事合集」上載的影片長約5分鐘，就讀小二的女生於港鐵車廂內崩潰向媽媽哭訴功課及升班壓力大，在學校又被同學排擠「冇人鐘意同佢玩」，不停強調自己好辛苦，情緒崩潰，聲嘶力竭，聞者心酸。

拍攝者將鏡頭向下，主要錄取女生的聲音，其後隨女生步出車廂拍攝到該女生腳部，不過由於車廂環境嘈吵，女生的講話不完全清晰。

女生表示自己「唔鐘意讀書，國語數學都好辛苦，我依家已經唔舒服，仲要日日係度返學，好辛苦，晨早流流咁早起身，你去睇手冊我真係好辛苦你知唔知呀！」

她又大呻媽媽不讓她看手機

我真係好辛苦，你都唔俾空間我。

而且好辛苦先升到二年級：「你依家咩都唔俾我睇，依家係好唔鍾意我，我咪即刻走囉。」媽媽說「過兩日囉！」女生回到「我唔想過兩日我想即刻走呀，我唔想係度等呀，我真係好辛苦，我想走好耐喇，你浪費咗我時間。」

期間，女生指自己做了很多事情幫媽媽，其母反問她「你做咗啲咩嘢幫我?」女生指「你唔好問，你就話我唔啱！你唔想要我，我即刻走，好難明你知唔知，你都唔明我哋，你次次都係咁樣。」

女生又哭訴遭同學排擠，

冇人鐘意我，我好慘，同學唔鐘意我，我大個都唔好，你咁樣對我我好慘，冇人同我玩我連同學都冇一個，你哋啲大人都冇得改，我都唔知忍得幾耐我真係頂唔順，生存係呢個世界上。

網民看後熱議，直指香港的教育制度非常辛苦，「聽得出個妹妹真係好大壓力」、「似乎媽咪並不重視小朋友的哭訴」、「講者有淚，聞者心酸，善待孩子，勉強真是冇幸福架！不一定讀書叻就能出人頭地，兒孫自有兒孫福，孩子長大有她的定數，放過孩子吧！」

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9



責任編輯:王明芳