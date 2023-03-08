【攝理教】葉萱前男友就鄭明析性侵案出庭　邪教教主若罪成料下月被判刑

▲ 葉萱（Maple Yip）的前男友就鄭明析性侵案出庭。

韓國攝理教的教主鄭明析，曾因性侵被判囚10年，以「愛的教育」之名來性侵來自世界各地的女信徒，行爲令人髮指！而當中的受害人包括方力申的女生、來自香港的葉萱（Maple Yip）。

鄭明析性侵案在昨日（3月7日）第4次開庭，Maple的前男友也有現身作供，也指自己是知道前度女友被教主鄭明析性侵一事。

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Maple前男友出庭

代號為「A先生」的Maple前男友出庭作證，他說：「受害人說她要和鄭明析作最後告別，所以我建議她錄下來，因她不知道會發生什麼事。受害人記錄兩人發生性行為的對話並複製，再寄給我保管。」

而「A先生」表明自己是在Maple口中得知她被鄭明析性侵犯。他又認為受害人當時已被宗教洗腦。

辯方要求讓22位證人作供，但由於不少都指教會沒有發生性侵，故認為不需盤問全數人士。

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鄭明析涉強姦性騷擾被捕

鄭明析在去年10月4日因涉嫌強姦、性騷擾被捕。

他被控於2018年2月至2022年9月期間，在忠清南道錦山郡的培訓中心強行猥褻或強姦香港女子A，一共17次。他又被控在2018年7月起，5個月內5次性侵澳洲女子B。

兩位受害人將於3月底至4月初期間接受盤問，方力申（小方）日前現身活動時指女友將要到韓國出庭，自己亦會爭取陪伴對方。

鄭明析的拘留期在4月28日屆滿，若被判罪名成立，在4月28日前判刑。

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